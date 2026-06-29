Poslovni prenosnik brez napak

Na trgu je veliko dobrih prenosnikov, a tokrat imamo opravka z modelom, ki si prizadeva biti na samem vrhu.

Proizvajalci prenosnikov običajno vsako leto ali morda vsako drugo leto predstavijo nove različice obstoječih modelov. ASUS je naredil izjemo s svojo vrhunsko serijo ExpertBook B9, namenjeno najzahtevnejšim poslovnim uporabnikom. Čakanje na nov model je resda bilo nekoliko daljše, a nekaj drži – splačalo se je.

Sladka dilema

Obstajajo prenosniki, pri katerih se je težko odločiti, katero funkcijo najprej izpostaviti, in model, ki ga predstavljamo danes, je eden izmed njih. ASUS je združil desetletja izkušenj in najnovejše tehnologije, rezultat pa je ASUS ExpertBook Ultra (B9406). Poglejmo, kaj ga naredi tako zelo privlačnega. Za začetek bomo le našteli nekaj lastnosti, s katerimi model Ultra navdušuje, in jih spodaj podrobno razložili.

• Vrhunska kakovost izdelave

• Izjemen zaslon

• Impresivne zmogljivosti

• Izredno dolga avtonomija baterije

• Neverjetno tanek in lahek

• Sledilna ploščica, ki je navdušila vse, ki so jo preizkusili

• Podaljšana garancija in napredne servisne storitve

Menite, da pretiravamo? Če članek preberete do konca, boste videli, da to ne drži.

Foto: ASUS

Ljubezen na prvi dotik

ASUS ExpertBook Ultra ima kovinsko ohišje iz posebne zlitine magnezija in aluminija. Površinska plast je izdelana v tehnologiji Nano Ceramic, ki ji daje fino teksturo in jo naredi izjemno trdno in bolj odporno na obrabo kot standardni prenosniki. Pravo presenečenje pride, ko prenosnik primete v roko, saj tehta le 1 kg, kar je posledica uporabe sodobnih materialov in uporabe CNC strojev za izdelavo ohišja.

Raj za oči

Znano je, da ima tehnologija OLED številne prednosti pred IPS zasloni, kot so neprimerljivo višji kontrast, globoke črne barve in fantastičen odzivni čas. In zaslon, vgrajen v ExpertBook Ultra, ni navaden OLED zaslon. Gre za t. i. Tandem OLED z diagonalo 14 palcev in ločljivostjo 3K. Ta zaslon ima dve OLED plasti, ki oddajata svetlobo, zato največja svetlost doseže kar 1400 nits. To pomeni, da bo vsebina na zaslonu jasno vidna tako v dobro osvetljenih prostorih kot zunaj pri močni dnevni svetlobi. Omenjena tehnologija omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve prikaza slike in manjšo obremenitev same matrike OLED, zato bo zaslon trajal dlje in bo energetsko učinkovitejši, kar pomeni tudi daljše delovanje prenosnika na baterijo.

Zaslon je zaščiten s steklom Corning Gorilla Victus, posebna površinska plast Corning Gorilla Matte pa zmanjša odboj svetlobe za kar 80 odstotkov. Odlikujeta ga tudi zelo natančna reprodukcija barv in spremenljiva hitrost osveževanja (30 do 120 hercev). Skratka, zaslon prenosnika ExpertBook Ultra je med najboljšimi na trgu.

Foto: ASUS

Prekipeva od zmogljivosti, baterija pa traja in traja

Pri poslovnih prenosnikih zmogljivosti običajno niso na vrhu seznama prioritet, vendar ASUS ni želel sklepati kompromisov. Zato je za B9406 izbral najnovejše procesorje Intel Core Ultra X7 serije 3. Sodobna arhitektura in najnovejši proizvodni proces naredita te procesorje zelo zmogljive, z nizko porabo energije, odlikuje pa jih tudi presenetljivo zmogljiva integrirana grafična kartica. Visokokakovostno hlajenje omogoča zelo tiho delovanje prenosnika, tudi med visokimi obremenitvami. Zahvaljujoč NPE z do 50 TOPS se ExpertBook Ultra uvršča med prenosnike Copilot+ PC. Odlične zmogljivosti in izjemna avtonomija delovanja na baterijo navadno ne gresta skupaj, a tokrat je vendarle tako. Ob povprečnem pisarniškem načinu dela (e-pošta, paket Office, spletni sestanki itd.) bo ASUS ExpertBook Ultra zgolj na baterijo zdržal dva polna delovna dneva!

Zanesljivost in varnost

Za elegantnimi linijami in elegantno zasnovo se skriva presenetljivo robustna naprava, ki je bila preizkušena v skladu s standardom MIL-STD 810H, ki ga uporablja ameriška vojska. Za zagotavljanje vrhunske kakovosti je model Ultra prestal več kot 150 testnih postopkov, zato ni presenetljivo, da ASUS strankam zagotavlja triletno garancijo, ki vključuje tudi baterijo. Poslovnim uporabnikom bo še posebej všeč storitev popravila na lokaciji stranke že naslednji delovni dan (NBD OSS). V primeru težave z napravo bo serviser družbe ASUS čim prej prišel k uporabniku in odpravil vzrok težave, kar drastično skrajša čas popravila. Za varnost podatkov skrbi ASUS ExpertGuardian, ki je celovita rešitev in zaščita pred različnimi vrstami napadov.

Foto: ASUS

Skriti dragulj

Če pogledate dlje od osnovnih lastnosti, boste našli nekaj prijetnih presenečenj, kot je nenavadno veliko število priključkov (kar 4 vrata USB, kar je redkost pri tako majhnih in lahkih prenosnikih), pa tudi nenavadna drsna ploščica. Gre za haptično sledilno ploščico, ki za razliko od standardnih drsnih ploščic nima klasičnih gibljivih delov, temveč se pod njeno površino skrivajo motorčki, ki vam dajejo povratne informacije, da ste dali ukaz. Rezultat je neprimerljivo natančnejše in tišje delovanje.

V enem članku je nemogoče opisati vse adute tega prenosnika, zato dodatne informacije o izjemnem prenosniku ASUS ExpertBook Ultra (B9406) najdete TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je ASUS GLOBAL PTE. LTD.