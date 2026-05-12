Podporniki Donalda Trumpa izgubljajo živce

Več kot 600 tisoč podpornikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa že skoraj leto dni čaka na pametni telefon T1, uradni telefon dinastije Trump. Datum izida naprave je bil že večkrat prestavljen in je trenutno še vedno neznanka, telefon je že nekajkrat spremenil obliko, nekateri podporniki Trumpa, ki so ga prednaročili in za to plačali 85 evrov (100 dolarjev), pa besnijo na družbenih omrežjih.

Donald mlajši in Eric, kje hudiča je moj telefon?

"Hej, podpornik Trumpa tukaj. To je sporočilo za Donalda mlajšega in Erica. Kje hudiča je moj telefon? Že lani poleti sem naročil tri - ne, štiri - zlate Trumpove telefone!" je v objektiv kamere pametnega telefona gnev na starejša sinova predsednika ZDA v zdaj že viralnem videoposnetki zlival ameriški podpornik Donalda Trumpa (vir).

Sinova predsednika ZDA, Donald mlajši in Eric Trump, sta 16. junija lani ustanovila podjetje Trump Mobile, ki nosi licenco organizacije Trump, in predstavila pametni telefon Trump T1.

Foto: Reuters Na družbenih omrežjih je več posameznikov, ki so prednaročili pametni telefon znamke Trump oziroma plačali rezervacijo zanj, v zadnjih mesecih tarnalo, da ne morejo vzpostaviti stika s službo za pomoč strankam v podjetju Trump Mobile in da ne dobijo nobenih odgovorov, kakšno je stanje njihovega prednaročila oziroma rezervacije.

Najprej kot iPhone, zdaj kot naprava srednjega razreda, še vedno pa je zlat

Pametni telefon (Trump) T1 je bil ob razkritju predstavljen kot vrhunski pametni telefon zlate barve, podoben iPhonu 16 Pro in v enem od kasnejših promocijskih materialov tudi Samsungu Galaxy S25 Ultra. Aprila letos je telefon znova spremenil podobo, a ta glede na drobni tisk na spletni strani morda tudi še ni zadnja, še vedno pa je zlat.

Razkriti seznam tehničnih lastnosti medtem nakazuje, da gre pravzaprav za napravo srednjega razreda.To sovpada tudi s ceno pametnega telefona Trump T1, ki je že od začetka postavljena pri 499 ameriških dolarjih, kar znaša okrog 424 evrov.

Pametni telefon T1 je še vedno mogoče naročiti oziroma si zagotoviti predkupno pravico. Foto: Posnetek zaslona

Želi ga več kot 600 tisoč ljudi

Kdor želi kupiti Trumpov licenčni pametni telefon, si mora na uradni spletni strani zagotoviti predkupno pravico, cena rezervacije pa je 100 dolarjev oziroma 85 evrov.

To je po poročanju ameriških medijev od junija lani storilo že več kot 600 tisoč ljudi, kar pomeni, da se je na račun podjetja Trump Mobile samo iz naslova rezervacij steklo že okrog 60 milijonov dolarjev oziroma približno 50 milijonov evrov.

Ob tem uradna spletna stran pametnega telefona Trump T1 opozarja, da plačilo predkupne pravice v višini 100 dolarjev (85 evrov) sploh ne pomeni zagotovila, da bo pametni telefon sploh kdaj izdelan oziroma da ga bo mogoče zares kupiti.

Podjetje Trump Mobile, ki sta ga ustanovila Eric Trump (desno) in Donald Trump mlajši (levo), sinova predsednika ZDA Donalda Trumpa, skoraj 600 tisoč zainteresiranim kupcem po skoraj enem letu zagotovil, da prihaja, še vedno ni dostavilo obljubljenega zlatega pametnega telefona znamke Trump. Foto: Reuters

Pametni telefon za patriote



Večkratna menjava oblike in predvidenih tehničnih lastnosti ni edina sprememba, ki zadeva uradni pametni telefon klana Trump. Ob predstavitvi so namreč trdili, da bo narejen v Združenih državah Amerike. Ko so ugotovili, da to ne bo možno oziroma bi bil tak pametni telefon predrag, je slogan "Proizvedeno v ZDA" izginil s spletne strani pametnega telefona T1, nadomestili pa so ga slogani "oblikovano z mislijo na ameriške vrednote", "ponosen ameriški dizajn" in "oblikovan s strani ameriške inovacije".

Kdaj ga bodo kupci lahko prijeli v roke? To je vprašanje za 50 milijonov evrov.

Prvi skrajni rok za dostavo pametnega telefona Trump T1 se je iztekel avgusta lani. Takrat so v podjetju Trump Mobile obljubili, da Trump T1 prihaja oktobra. Ko ga ni bilo še niti novembra, so za preložitev izida v družbi okrivili prekinitev delovanja vlade ZDA, ki je trajala od 1. oktobra do 12. novembra 2025.

Izid so takrat preložili na konec novembra, potem znova na december. Kot naslednje neuradno okno izida se je nato omenjalo prvo četrtletje tega leta. Zdaj je maj 2026, pametnega telefona Trump T1 pa še ni na spregled. Na uradni spletni strani podjetja Trump Mobile je v opisu pametnega telefona Trump T1 še januarja letos pisalo, da izide kasneje v tem letu, a je šlo za zapis, ki je bil nespremenjen že od junija lani.

Brata Trump, Eric Trump in Donald Trump mlajši, sta podjetje Trump Mobile ustanovila 16. junija 2025. Podjetje nosi licenco organizacije Trump. Foto: Reuters

Ameriški tehnološki medij The Verge je pred dnevi sicer poročal, da je pametni telefon T1 v ZDA dobil certifikat PTCRB, ki je namenjen zagotavljanju, da je naprava skladna z aktualnimi mobilnimi standardi (GSM/UMTS/LTE/5G) in varna za uporabo v omrežjih operaterjev. To po navedbah medija daje vsaj nekaj upanja mnogim ljudem, ki so za pametni telefon že vnaprej odšteli 100 dolarjev (85 evrov), saj se zdi, da je izid telefona morda vendarle zgolj še vprašanje časa.

Kdaj pride, sicer še naprej ni znano. Podjetje Trump Mobile namreč ni oznanilo nobenega novega datuma ali okvirnega časovnega okna izida.

Demokrati zahtevajo ukrepanje

Skupina demokratskih senatorjev in senatork ter kongresnikov in kongresnic na čelu s prvopodpisano senatorko Elizabeth Warren je na ameriško zvezno komisijo za trgovino (FTC) januarja letos medtem naslovila pismo (vir), v katerem agencijo poziva k ukrepanju zaradi neizpolnjenih obljub podjetja Trump Mobile.

FTC med drugim pozivajo, naj preveri, ali podjetje Trump Mobile krši ameriške zakone o varstvu potrošnikov – tudi z vidika morebitnega navzkrižja interesov, saj ima podjetje zelo očitne povezave s predsednikom ZDA. Zanima jih tudi, ali je FTC že preiskoval obljube podjetja Trump Mobile in ali jih sploh namerava.

Podpisniki pisma, naslovljenega na ameriško zvezno komisijo za trgovino (FTC), med drugim opozarjajo, da bo "odziv FTC na kakršnekoli kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov podjetja Trump Mobile predstavljal ključen preizkus neodvisnosti FTC in njene zavezanosti poslanstvu zaščite javnosti pred zavajajočimi ali nepoštenimi poslovnimi praksami". Na fotografiji prvopodpisana senatorka ZDA Elizabeth Warren iz vrst demokratske stranke. Foto: Reuters

Po navedbah več ameriških medijev je malo verjetno, da bo zahteva demokratov po preiskavi delovanja podjetja Trump Mobile obrodila sadove. Donald Trump je že zelo hitro po vrnitvi v Belo hišo januarja lani razglasil, da neodvisne agencije, kot je FTC, ne bodo več dolgo delovale neodvisno in z neupoštevanjem stališč ter interesov Bele hiše, novi komisar FTC Andrew Ferguson pa se je z njim strinjal.