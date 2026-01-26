Po nasilnem škandalu velike težave za Temu?

Kitajske oblasti so sprožile intenzivno razširjeno preiskavo podjetja PDD Holdings, lastnika izredno priljubljene spletne trgovine Temu. V Pekingu podjetju med drugim očitajo utajo davkov in lažne dobave naročenih izdelkov. Povod za začetek razširjene preiskave je bil nasilen decembrski incident na sedežu podjetja v Šanghaju, ko je več zaposlenih fizično napadlo državne inšpektorje.

Kitajska državna uprava za nadzor nad trgi in kitajska davčna uprava sta na kitajski sedež družbe PDD Holding v Šanghaju v zadnjih tednih napotili več kot sto inšpektorjev in preiskovalcev, ki opravljajo intenzivne razgovore z zaposlenimi, je poročal poslovni medij Bloomberg.

Lažne dobave in utaja davkov?

Podjetje, ki je na krilih noro priljubljenega Temuja v izredno kratkem času postalo eden od gigantov mednarodne spletne trgovine, je med drugim osumljeno storitve različnih prekrškov, ki segajo od laganja o dobavah blaga do utaje davkov. Kitajska davčna uprava je družbi PDD Holdings zaradi neizpolnjevanja davčnih obveznosti ravno prejšnji teden naložila globo v višini okrog 13 tisoč evrov.

Družba PDD Holdings je v zelo kratkem času postala eden od gigantov mednarodne spletne trgovine. Foto: Shutterstock

Inšpektorji so se nad PDD Holdings v večjem številu zgrnili po tem, ko so zaposleni v podjetju decembra lani fizično napadli predstavnike državne uprave za nadzor nad trgi – ti so podjetje obiskali zaradi sumov o lažnih dobavah – in se z njimi zapletli v pretep. PDD Holdings je nato odpustil zaposlene, ki so bili vpleteni v incident.

Ko enkrat padeš v nemilost Pekinga, je pot nazaj zelo težka

Kot piše Bloomberg, je povečana pozornost kitajske državne uprave za nadzor nad trgi za kitajska tehnološka podjetja po tem, kar se je leta 2020 zgodilo družbi Alibaba – ta je bila po tem, ko je njen ustanovitelj Jack Ma padel v nemilost Pekinga, podvržena intenzivni regulatorni akciji –, precej nezaželena.

Mobilna aplikacija Temu je trenutno ena od petih najbolj priljubljenih za pametne telefone z Androidom v Sloveniji. Foto: Shutterstock

Podjetje PDD Holdings se je kitajskim vladnim ukrepom za zajezitev moči tehnoloških velikanov do zdaj sicer upiralo oziroma se jim je razmeroma uspešno izogibalo – verjetno tudi zaradi njihove velike (finančne) podpore pobudi kitajskega predsednika Ši Džinpinga za skupno blaginjo Kitajske.