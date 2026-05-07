Novi Honorjevi "šeststotici" merita predvsem na ustvarjalce vsebin

Nova pametna telefona HONOR 600 in HONOR 600 Pro želita nasloviti, kar njuni snovalci vidijo kot tri največje zahteve uporabnikov: kakovostne fotografije z orodji za izražanje ustvarjalnosti, odpornost na padce in druge mehanske izzive vsakdanje rabe in vzdržljivost akumulatorja, ki zagotavlja čim redkejše priklope na vtičnico.

Kitajski proizvajalec Honor svoje pametne telefone "številčne serije" uvršča v (višji) srednji razred. Po nedavni skromnejši predstavitvi najugodnejšega v seriji HONOR 600, modela HONOR 600 Lite, sta na vrsto prišla še osnovni model in model z oznako Pro.

Poleg cene se razlikujeta po procesorju, količini pomnilnika in razpoložljivih barvah, najopaznejša razlika pa je, da ima telefoto kamero samo model Pro.

Želijo, da iz fotografij delamo videe

Verjetno najzabavnejša novost je funkcija AI Image to Video 2.0, ki na podlagi podanega poziva (prompt) fotografije nadgradi v kratke videoizrezke. S pozivom uporabnik opredeli slog, gibanje in potek prizora, telefon pa iz statične fotografije ustvari animirani video.

Video: Tako je na uradni predstavitvi za Slovenijo in Hrvaško v Opatiji, daleč stran od afriške savane, nastal video iz fotografije

Že iz tega bi lahko sklepali, da nova serija Honorjevih pametnih telefon meri predvsem na ustvarjalce vsebin in uporabnike družbenih omrežij, saj telefon omogoča tudi hitro odstranjevanje predmetov s fotografij, spreminjanje kompozicije in druge AI-popravke brez dodatnih aplikacij.

Poudarek na nočni fotografiji

Oba modela uporabljata glavno kamero z ločljivostjo 200 MP in velikim tipalom, ki je namenjeno predvsem boljši nočni fotografiji. Obljubljajo več svetlobe, manj šuma in ostrejše posnetke v zahtevnih razmerah.

Značilnost obeh novih telefonov serije Honor 600 je tudi zelo tanek okvir zaslona, kar prispeva mehanski odpornosti cele naprave. Foto: Srdjan Cvjetović

Osnovni model HONOR 600 ima ultraširokokotno kamero in sprednjo kamero visoke ločljivosti, medtem ko ima HONOR 600 Pro dodatno še telefoto objektiv za fotografiranje oddaljenih motivov, naprednejšo stabilizacijo slike in doslednejši prikaz barv pri slabši svetlobi, so pojasnili na predstavitvi.

Res je tanek, a naj bi zmogel dva dni brez polnjenja

Iz skromne debeline telefona ne bi naravnost sklepali, da je v njem akumulator z nazivno zmogljivostjo 6.400 miliamperskih ur, kar je nad pričakovanji za telefone srednjega razreda. S prilagodljivo porabo energije proizvajalec obljublja do dva dni običajne uporabe, polnjenje, tako žično kot tudi brezžično in povratno, pa naj bi bilo med najhitrejšimi, zlasti v tem razredu.

V senci pametnih telefonov serije Honor 600 je v Slovenijo prišla tudi nova (zmogljivejša) tablica Honor Pad X8b. Foto: Srdjan Cvjetović

Osnovni model je v Sloveniji na voljo v oranžni ali črni barvi z osmimi gigabajti pomnilnika in 256 gigabajti shrambnega prostora. Za model Pro, ki se ponaša z 12 gigabajti pomnilnika in 512 gigabajti shrambnega prostora, bo treba odšteti 999 evrov, na izbiro pa bosta bolj umirjeni črna in zlato-bela barva. V prvem mesecu ali do porabe zalog daril prodaje kupcem ponujajo promocijske ugodnosti.