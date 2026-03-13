YouTube bo kmalu dobil 30-sekundne oglase, ki jih ne bo več mogoče preskočiti, so potrdili pri Googlu. Uporabniki se jim bodo (uradno) lahko izognili le s sklenitvijo naročnine na plačljivi YouTube Premium, ki v Sloveniji trenutno stane 7,99 evra mesečno.

Tarče bodo uporabniki, ki YouTube gledajo na televiziji

30-sekund trajajoči oglasi, ki jih ne bo več mogoče preskočiti, se bodo po navedbah Googla sicer prikazovali predvsem gledalcem YouTuba na televizijskih zaslonih.

Pri Googlu namreč ocenjujejo, da navade uporabnikov, ki YouTube večinoma gledajo prek aplikacije za TV-zaslone, bolj spominjajo na navade "klasičnih" gledalcev televizije, ki so med drugim vajeni prikazovanja oglasnih blokov.

Googlove analize sicer tudi kažejo, da vse več uporabnikov aplikacijo YouTube odpira prav na televizijskih zaslonih, medtem ko se ta trend na pametnih telefonih in osebnih računalnikih upočasnjuje.

Google je z YouTubom v letu 2025 ustvaril kar 62 milijard dolarjev oziroma 54 milijard evrov prihodkov od oglasov, kar je več, kot so z oglaševanjem skupaj ustvarili giganti ameriškega medijskega prostora Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery in NBC. Foto: Guliverimage

Plačaj, pa ne bo oglasov

Kdor na svojem televizorju ne bo želel gledati 30-sekundnih oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti, hkrati pa se ne bo hotel ukvarjati z iskanjem alternativnih rešitev, ki odpravljajo oglase, bo imel še vedno možnost sklenitve naročnine na YouTube Premium, kar Google tudi aktivno spodbuja. YouTube Premium v Sloveniji stane 7,99 evra mesečno, prvi mesec uporabe storitve pa je brezplačen.