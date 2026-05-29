Leta 2020 je sedel s Putinom, zdaj pa je zbežal iz Rusije: kje je znani podjetnik?

Aleksander Galicki, 71-letni ruski tehnološki pionir in vlagatelj, je zapustil Rusijo. To je storil v času, ko mu ruske oblasti očitajo, da je njegov kapitalski sklad Almaz Capital ekstremistična organizacija, prek katere naj bi financiral ukrajinske oborožene sile in njihove napore v obrambe pred rusko invazijo. Kam je odšel v Ukrajini rojeni Galicki, ki ima tudi nizozemski potni list, ni znano.

Aleksander Galicki velja za enega od ključnih pionirjev interneta v Rusiji in širšem posovjetskem prostoru. V 90. letih prejšnjega stoletja je ogromno prispeval k razvoju zgodnjih brezžičnih tehnologij.

Njegovo podjetje Elvis+ je leta 1993 razvilo prvi modul za dostop do brezžičnega interneta na prenosnih računalnikih, a ker je bilo povpraševanje po tej tehnologiji takrat še tako rekoč neobstoječe, je patente prodalo Američanom in se preusmerilo v razvoj zgodnjih različic navideznih zasebnih omrežij (VPN) in kibernetsko varnost za okolje Microsoft Windows.

Zahodni denar je pripeljal v Rusijo

Galicki, ki je imel zelo dobre odnose z ameriškimi tehnološkimi velikani v Silicijevi dolini, je leta 2004 na pobudo podjetja Cisco ustanovil kapitalski sklad Almaz Capital, prek katerega so ameriška tehnološka podjetja nato vlagala v ruska (zagonska) tehnološka podjetja, pa tudi v podjetja v drugih državah vzhodne Evrope.

Danes 71-letni Galicki je dolgo veljal za enega najvplivnejših in najbolj spoštovanih posameznikov v ruski tehnološki sferi. Poslovna revija Forbes ga je leta 2011 razglasila za najvplivnejšega ruskega tehnološkega podjetnika in ga prištela med peščico Rusov, ki so jim v tujini uspeli izjemni dosežki.

Aleksander Galicki (drugi z desne) in ruski predsednik Vladimir Putin za isto mizo marca 2020 tik pred prvimi ruskimi ukrepi za zajezitev epidemije bolezni covid-19. Šlo je za Putinovo srečanje z nekaterimi najvplivnejšimi ruskimi vlagatelji v Putinovi rezidenci Novo-Ogaryovo v bližini Moskve. Foto: Profimedia

Vse se je spremenilo leta 2014, ko si je Rusija enostransko priključila ukrajinski polotok Krim. Sklad Almaz Capital je takrat prenehal vlagati v ruska tehnološka podjetja, še vedno pa je vlagal v podjetja v Ukrajini, državi, kjer se je rodil Aleksander Galicki.

Ko se je februarja 2022 začela ruska invazija na Ukrajino, je Galicki prodal svoje lastniške deleže v ruskih (tehnoloških) podjetjih.

Kaj mu očita sodišče v Moskvi

Marca letos je nato doživel udarec: Tversko okrožno sodišče v Moskvi je sklad Almaz Capital razglasilo za ekstremistično organizacijo in mu prepovedalo nadaljnje delovanje v Rusiji.

Kot je poročal ruski časnik Vedomosti, je tožilstvo v Moskvi Aleksandra Galickega obtožilo, da je njegov drugi sklad tveganega kapitala Almaz Capital Partners, ki ima sedež v Kaliforniji v Združenih državah Amerike, sodeloval z ukrajinsko vladno medijsko platformo United24, ki med drugim zbira sredstva za nakup orožja in opreme za ukrajinske oborožene sile, ki se na fronti v Ukrajini borijo proti ruski invaziji.

Tožilstvo Galickemu očita tudi, da je podpiral zahodne sankcije proti Rusiji in denar z bančnih računov v Rusiji pretakal v tujino. Foto: Shutterstock

Sodišče v Moskvi je obenem odredilo tudi zaseg dela premoženja Aleksandra Galickega v višini skoraj sto milijonov evrov – večino v obliki denarja na bančnih računih, pa tudi več parkirnih mest in stanovanje v Moskvi ter kočo v bližini Moskve, vredno več kot 12 milijard evrov.

Galicki je prek odvetnikov zanikal, da bi kadarkoli sodeloval z ukrajinsko obrambno industrijo oziroma da bi njegovi skladi kakorkoli financirali ukrajinsko vojsko. Zatrdil je tudi, da je od leta 2014, ko si je Rusija priključila Krim, vlagal izključno v civilne projekte in ne v obrambno industrijo.

Časnik Vedomosti je še poročal, da je tožilstvo od sodišča v Moskvi marca letos zahtevalo tudi, da se Galickemu izda začasna prepoved odhoda iz države, a takrat ni bilo znano, ali je sodnik ugodil predlogu tožilstva.

Aleksander Galicki je eden najbolj priznanih ruskih vlagateljev tveganega kapitala v tehnološkem sektorju. V osemnajstih letih obstoja sklada Almaz Capital je več kot 250 milijonov evrov vložil v več kot 50 zagonskih podjetij na področjih poslovne programske opreme, kibernetske varnosti, računalništva v oblaku, umetne inteligence in spletnih storitev. Foto: Profimedia

"Zakaj je šel iz Rusije, če je tak patriot?"

Zdaj je bolj jasno – kot ta teden poročajo ruski mediji, je Galicki zapustil Rusijo. Iz države je odpotoval prek Belorusije, pri čemer je uporabil svoj drugi potni list – nizozemskega. Kam je iz Belorusije odšel Galicki, še ni znano.

Pred pobegom iz Rusije naj bi Galicki s svojih računov pri banki Gazprombank dvignil več deset milijonov evrov (v rubljih) oziroma jih prenesel drugam.

Kot je poročala ruska tiskovna agencija Tass, je sodišče v Moskvi v torek potrdilo razglasitev sklada Almaz Capital in Aleksandra Galickega za ekstremistično organizacijo oziroma za ekstremista. V uradu državnega tožilstva v Moskvi so izginotje Galickega, ki je iz države odšel že pred tem, obenem komentirali: "Če se Galicki razglaša za takega patriota, zakaj je potem kršil zakone in s svojim nizozemskim potnim listom odrinil v Belorusijo?"