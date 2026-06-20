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Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
20. 6. 2026,
16.18

Osveženo pred

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Natisni članek
Giorgia Meloni Donald Trump

Sobota, 20. 6. 2026, 16.18

1 ura, 37 minut

Kdo zdaj laže: Donald Trump ali Giorgia Meloni?

Avtorji:
M. T., STA

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Donald Trump in Giorgia Meloni | Giorgia Meloni se je sicer že odzvala na prvotne Trumpove trditve o domnevnem moledovanju za fotografije z njim in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram. | Foto Reuters

Giorgia Meloni se je sicer že odzvala na prvotne Trumpove trditve o domnevnem moledovanju za fotografije z njim in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social vztrajal, da je italijanska premierka Giorgia Meloni med nedavnim vrhom skupine G7 v Franciji večkrat prosila za skupno fotografiranje z njim. Z izjavo je dodatno zaostril diplomatski spor med državam, poroča francoska tiskovna

"Meloni me je med srečanjem skupine G7 v Franciji znova in znova prosila za fotografijo," je Trump zapisal na omrežju in ocenil, da premierki domača priljubljenost upada.

Ponovil je tudi kritiko na račun italijanskih oblasti, ker ZDA niso nudile podpore v vojni proti Iranu.

"Niti uporabe italijanskih pristajalnih stez in letališč nam ni dovolila, kar je povzročilo velike logistične težave, in to kljub temu, da ZDA vsako leto prispevajo več sto milijard dolarjev za zaščito Italije in drugih tako imenovanih zaveznikov v Natu," je zapisal.

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Dodal je, da si Meloni želi ponovnega prijateljstva z ZDA, da bi si izboljšala svoj politični položaj, kar je pospremil z zapisom "Ne, hvala!!!".

Iz urada italijanske premierke se na Trumpove navedbe za zdaj niso odzvali. AFP ob tem navaja, da gre za nov javni izpad ameriškega predsednika na račun ene od tradicionalnih evropskih zaveznic ZDA.

Italijanska vlada ZDA ni dovolila uporabe letalskega oporišča na Siciliji za napade med vojno v Iranu. Trump je Italijo obtožil, da jim ni v pomoč in da se je Meloni spremenila. Dodatno so se odnosi zaostrili, ko je Meloni zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu. | Foto: Guliverimage Italijanska vlada ZDA ni dovolila uporabe letalskega oporišča na Siciliji za napade med vojno v Iranu. Trump je Italijo obtožil, da jim ni v pomoč in da se je Meloni spremenila. Dodatno so se odnosi zaostrili, ko je Meloni zagovarjala papeža Leona XIV., ki je bil kritičen do ameriških napadov in vojne v Iranu. Foto: Guliverimage

Meloni: Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene 

Meloni se je sicer že odzvala na prvotne Trumpove trditve o domnevnem moledovanju za fotografije z njim in dejala, da niso resnične. "Izjave Donalda Trumpa so povsem izmišljene," je sporočila na družbenem omrežju Instagram.

"Iskreno povedano, osupla sem. Italija in jaz nikoli ne prosiva. Nekatere stvari si zaslužijo takojšen odziv. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda," je dodala premierka.

"Grozljive besede predsednika Trumpa žalijo vso Italijo"

Zaradi Trumpovih izjav je italijanski zunanji minister Tajani odpovedal obisk ZDA, ki je bil predviden za nedeljo in ponedeljek.

"Grozne in žaljive besede predsednika Trumpa /.../ žalijo vso Italijo," je na družbenem omrežju X sporočil Tajani. Pozneje je med dogodkom na italijanskem zunanjem ministrstvu v Rimu dodal, da "nihče ne sme užaliti Italije, kot so to storile ZDA."

Meloni sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inavguracijo. Toda po ameriškem napadu na Iran so se odnosi med državama poslabšali.

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