Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
15.28

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
QLED OLED micro RGB televizor Samsung digisvet

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 15.28

1 ura, 6 minut

Samsung predstavil letošnje televizorje za slovenski trg

Južnokorejci bodo za premijske televizorje letos stavili na Micro RGB in OLED

Srdjan Cvjetović

Avtor:
Srdjan Cvjetović

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Samsung TV 2026 | Primerjava velikosti diod v treh različnih tehnologijah televizorjev | Foto Srdjan Cvjetović

Primerjava velikosti diod v treh različnih tehnologijah televizorjev

Foto: Srdjan Cvjetović

Na predstavitvi letošnje generacije svojih televizorjev je Samsung v ospredje svojih premijskih naprav izpostavil tehnologiji Micro RGB in OLED, ki obljubljata boljši kontrast, natančnejše barve in bolj realistično sliko. Nove naprave, tudi v ostalih cenovnih razredih, bodo letos še dodatno povezane z umetno inteligenco, ki v novih funkcijah med drugim sproti prilagaja prikaz vsebin in zvok.

Tehnologija Micro RGB ustvarja novo dobo barv z najširšim in najbolj podrobnim barvnim spektrom, kar jih je bilo kdaj videti na televizorjih Samsung, so prepričani v južnokorejskem tehnološkem velikanu.

Zato ne preseneča, da s to tehnologijo merijo na najzahtevnejše uporabnike in svoje najbolj premijske televizorje.

Diode, tanjše od snežinke

Tehnologija Micro RGB je zasnovana z ločeno nadzorovanimi ultratankimi rdečimi, zelenimi in modrimi LED-diodami. Posamezna dioda je za sto mikrometrov tanjša od snežinke, kar omogoča neprimerljivo natančnost nadzora svetlobe, ki večkratno presega tisto pri klasičnih televizorjih.

Prednosti tehnologije Micro RGB | Foto: S. C. Prednosti tehnologije Micro RGB Foto: S. C.

Uporabniki te prednosti zaznajo prek izrazitejših kontrastov, bolj enakomerno osvetljenih prizorov, naravnejših prikazov barv zlasti pri temnih prizorih in več podrobnosti pri zelo svetlih delih slike.

OLED ostaja pomemben del premijskega razreda televizorjev

Ob tehnologiji Micro RGB Samsung še naprej razvija tudi televizorje OLED (Organic Light Emitting Diode, organska svetleča dioda), ki ostajajo eden najpomembnejših segmentov premijskega razreda. Poglavitna prednost zaslonov OLED je, da posamezne slikovne točke svetijo samostojno, zato lahko televizor pri temnih prizorih posamezne pike popolnoma izklopi. Rezultat so zelo globoka črna barva, izjemen kontrast in zelo široki vidni koti.

OLED je zaradi teh lastnosti posebej priljubljen med filmskimi navdušenci in igralci videoiger, kjer pridejo do izraza hitri odzivni časi in natančen prikaz gibanja. Pri letošnjih modelih dodatno izpostavljajo tudi izboljšave pri svetilnosti in obdelavi slike z umetno inteligenco.

Samsungov televizor s tehnologijo OLED | Foto: Srdjan Cvjetović Samsungov televizor s tehnologijo OLED Foto: Srdjan Cvjetović

Umetna inteligenca za manj ročnih nastavitev in več samodejnega prilagajanja

Umetna inteligenca je še naprej pomemben del (letošnje) Samsungove strategije, zato jo uvajajo na vedno širši nabor vseh svojih televizorjev. Tako med drugim umetna inteligenca lahko sproti analizira vsebino in okolico ter temu prilagodijo svetlost, kontrast, ostrino in zvok.

Televizor namreč sam prepozna, ali uporabnik gleda šport, film ali igra videoigre ter temu prilagodi prikaz. Ob tem upošteva tudi osvetlitev prostora, zato se slika spreminja tudi glede na svetlobne razmere v prostoru. S tem si prizadevajo, da bi bilo uporabnikom čim manj treba ročno nastavljati sliko, kar je za marsikaterega uporabnika pogosto zapleteno in nepregledno.

Neo QLED ostaja v igri Samsungovih televizorjev

Medtem ko bo nekoga morda presenetilo, da Samsung letos na trg ne bo poslal nobenega televizorja 8K, ostajajo zvesti tudi tehnologiji Neo QLED (Quantum-dot Light Emitting Diode), ki predstavlja most med klasičnimi LED-televizorji in premijskimi televizorji.

Čeprav so bili v ospredju predstavitve televizorji, so svoje mesto dobili tudi drugi novi izdelki za zabavo in pametni dom. | Foto: S. C. Čeprav so bili v ospredju predstavitve televizorji, so svoje mesto dobili tudi drugi novi izdelki za zabavo in pametni dom. Foto: S. C.

Pri tej tehnologiji so diode LED precej manjše od klasičnih, kar omogoča bolj natančno osvetljevanje posameznih delov slike. Ob tem poudarjajo uporabo kvantnih pik brez kadmija, ki naj bi zagotavljale stabilnejši prikaz barv in dolgoročno enakomernejšo kakovost slike.

Televizor kot središče povezanega doma

Predstavili so tudi nove gospodinjske aparate, med drugim hladilnike, pralno-sušilne stroje in pokončni sesalnik Jet 85S. Vse Samsungove pametne naprave so vključene v širši ekosistem povezanega doma, ključno pa je enotno upravljanje prek Samsungove platforme SmartThings.

Televizor tako ni zgolj naprava za spremljanje vsebin, temveč, podobno kot pametni telefon ali tablica, osrednja nadzorna točka digitalnega doma. Vse te novosti se skladajo s Samsungovo strategijo povezanega doma, kjer zelo različne naprave za različne namene sledijo uporabnikovim željam in pričakovanjem in sodelujejo v enotnem ekosistemu.

QLED OLED micro RGB televizor Samsung digisvet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.