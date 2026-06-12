Huda kazen za znana zakonca, ki sta obogatela med epidemijo bolezni covid-19

Ameriška zakonca Marlon in LaShonda Moore iz ameriške zvezne države Teksas, udeleženca resničnostnega šova Družina ali zaroka, sta med pandemijo bolezni covid-19 več kot deset tisoč nič hudega slutečih žrtev naplahtala s piramidno shemo Blessings in No Time (BINT), s katero sta se okoristila za približno 25 milijonov evrov. Obtožena sta bila prevare, zarote in pranja denarja, januarja letos ju je porota spoznala za kriva, sodišče pa jima je ta teden izreklo kar 40-letni zaporni kazni.

Moorova sta leta 2020 na vrhuncu pandemije bolezni covid-19, ki je samo v ZDA po podatkih tamkajšnjega urada za nalezljive bolezni (CDC) zahtevala 1,2 milijona življenj, zagnala piramidno shemo Blessings in No Time (BINT).

Obljubljala sta 800-odstotni dobiček

Prek nje sta vlagateljem obljubljala, da se bo njihov vložek v višini 1.400 dolarjev (dobrih 1.200 evrov) v zelo kratkem času napihnil za kar 800 odstotkov – s tem bodo dobili blagoslov (ali blessing po angleško) in pomagali drugim v času nacionalne krize, ki jo je predstavljala pandemija, sta obljubljala zakonca.

Danes 38-letna LaShonda in 39-letni Marlon Moore sta žrtve novačila prek spleta, kjer sta se predstavljala kot prijeten in zelo urejen par, pomagala pa jima je tudi prepoznavnost, saj sta prav v začetku leta 2020 začela nastopati v resničnostnem šovu Družina ali zaroka, ki ga je predvajala televizijska mreža legendarne ameriške voditeljice Oprah Winfrey.

LaShonda in Marlon Moore imata dva otroka. Foto: Posnetek zaslona

A v ozadju sta spletkarila, kako jim ukrasti čim več denarja oziroma kako pretentati čim več ljudi, so ta teden sporočili s tožilstva v Teksasu (vir).

Ko se je njuna piramidna shema junija 2021 zrušila, sta se Moorova hitro znašla pod drobnogledom ameriških organov pregona. Ameriška zvezna komisija za trgovino jima je leta 2023 naložila plačilo 9,7 milijona dolarjev (8,37 milijona evrov) globe, del katere je bil med drugim izplačan žrtvam njune piramidne sheme.

Bizarno argumentiranje domnevne nedolžnosti

Kasneje je bila zoper njiju vložena kazenska ovadba. Očitali so jima kazniva dejanja zarote, goljufije z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev in pranja denarja. Aretirana sta bila najmanj dvakrat, februarja 2025 pa sta priznala krivdo.

Pozornost ameriške javnosti je ob tem pritegnila njuna strategija zagovarjanja lastne nedolžnosti, češ da sta suverena državljana oziroma "suverena subjekta", zato zakoni Združenih držav Amerike zanju ne morejo veljati.

V zapor za kar 40 let

Takšna obrambna taktika ni uspela in porota na sodišču v Teksasu ju je januarja letos spoznala za kriva. Izrek kazni je sledil ta teden: tako LaShonda kot Marlon Moore sta bila obsojena na kar 40-letno zaporno kazen, žrtvam piramidne sheme pa morata povrniti 4,3 milijona dolarjev oziroma 3,71 milijona evrov.