Avtor:
M. T.

Četrtek,
30. 4. 2026,
20.32

Osveženo pred

44 minut

vohunjenje Vladimir Putin Cloudflare Max Telegram Rusija

Hladen tuš za novi ponos Rusije, ki bi državo še bolj izoliral od Zahoda

Moskva Železna zavesa | Rusija se zapira pred vplivi zahodnega interneta, eno od ključnih vlog v tem procesu pa igra prav tako imenovana superaplikacija Max. Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco. | Foto Umetna inteligenca

Ruski predsednik Vladimir Putin je junija lani podpisal zakon o vzpostavitvi državne komunikacijske platforme, ki naj bi na enem mestu združevala klepetalnik (messenger), klice, dostop do državnih storitev in digitalno podpisovanje. Osnova za platformo je postala tako imenovana superaplikacija Max, ki jo je ruska vlada nato začela agresivno promovirati kot alternativo v Rusiji izredno priljubljenemu Telegramu. Cloudflare, največja spletna platforma za zagotavljanje varnosti, pa je Max zdaj označila za vohunski program.

Aplikacija Max je povezana z ruskim vladnim internetnim portalom (Gosuslugi), ruske oblasti pa jo državljanom predstavljajo kot alternativo aplikacijam, ki so zaradi priljubljenosti in zasebnosti komuniciranja velik trn v peti Kremlju – v prvi vrsti sta to Telegram in WhatsApp.

Ruske oblasti so v zadnjih mesecih z upočasnjevanjem funkcij Telegrama in celo poskusi popolne blokade Telegrama in WhatsAppa hitele z ustvarjanjem okolja, v katerem uporabniki v Rusiji tako rekoč ne bodo imeli druge izbire, kot da presedlajo na Max. Ta aplikacija je celo prednameščena na vseh novih pametnih telefonih, ki se prodajajo v Rusiji.

V Moskvi si močno želijo, da bi čim več Rusov čim prej začelo uporabljati tako imenovano superaplikacijo Max. | Foto: Shutterstock

Sporočila lahko beremo ti, jaz in FSB

Nekateri kritiki so že večkrat opozarjali, da je Max tako rekoč vohunska aplikacija, saj ne omogoča šifriranja komunikacij na relaciji uporabnikuporabnik, kar pomeni, da sporočila niso šifrirana tako, da bi jih lahko prebrala le pošiljatelj in prejemnik. Shranjena so tudi na strežnikih družbe VK, razvijalca aplikacije Max, kar pomeni, da lahko VK in v skrajnih primerih tudi ruske oblasti, na primer varnostna služba FSB, vpogledajo v vsebino sporočil. 

Cloudflare: Max JE vohunska aplikacija

Mnenje, da je Max neke vrste vohunska aplikacija, delijo tudi v podjetju Cloudflare, ki upravlja eno od največjih in najbolj razširjenih platform na svetu za zagotavljanje varnosti za spletne strani. 

Kot je razvidno v njihovem orodju Cloudflare Radar, ki omogoča analizo spletnih domen, je matična domena aplikacije Max, max.ru, med drugim razvrščena v kategorijo "spyware" (vir), kar pomeni, da jo Cloudflare obravnava kot vohunsko programsko opremo oziroma vohunsko spletno mesto:

Cloudflare | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

Kot je razvidno na spletni strani Cloudflare Radar, ima domena max.ru sicer še vedno certifikat TLS, ki se uporablja za preverjanje identitete oziroma istovetnosti spletne strani in omogoča varne povezave prek protokola HTTPS.

Aplikacijo Max je prav tako še vedno mogoče prenesti s platform Google Play in Apple App Store v Rusiji.

Cloudflare je za tako imenovani spyware oziroma vohunsko aplikacijo predhodno sicer označil tudi Telego, neuradno "klientsko" aplikacijo za dostop do ekosistema aplikacije Telegram. Nedolgo po tem je bil Telegi odvzet certifikat TLS, nato pa je izginila iz uradnih servisov z aplikacijami.

