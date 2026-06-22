Hisense zagotavlja RGB MiniLED zaslone za sistem VAR na FIFA World Cup 2026™

Največji nogometni spektakel na svetu je v polnem teku. FIFA World Cup 2026™ ponovno združuje milijone navijačev po vsem svetu, pomembno vlogo pri spremljanju in soustvarjanju prvenstva pa ima tudi Hisense, uradni partner tekmovanja. Podjetje svojo prisotnost na največjem nogometnem odru letos utrjuje z napredno RGB MiniLED tehnologijo ter zagotavlja zaslone za sistem VAR (Video Assistant Referee), ki skrbi za natančnejše in pravičnejše sodniške odločitve.

RGB MiniLED za pristnejšo navijaško izkušnjo

Kot pionir tehnologije RGB MiniLED Hisense še naprej premika meje na področju prikaza slike. Njihova najnovejša generacija zaslonov, ki jo poganja platforma Chromagic, omogoča izjemno natančen prikaz barv, višji kontrast ter še bolj realistično sliko. Rezultat so podrobnosti, ki gledalce približajo dogajanju na igrišču in ustvarjajo pristnejšo izkušnjo spremljanja tekem.

Medtem ko nogomet ponovno povezuje navijače po vsem svetu, Hisense nadaljuje razvoj tehnologij, ki ljudi združujejo prek športa, zabave in skupnih doživetij. S tem ostaja zvest svojemu poslanstvu "Inovacije, ki spreminjajo življenje".

Foto: Gorenje GSI

Hisense zasloni za natančen prikaz v sistemu VAR

Hisense svojo vlogo pri največjih nogometnih tekmovanjih potrjuje tudi s tehnološko podporo sistemu VAR (Video Assistant Referee), ki velja za eno najpomembnejših sprememb v sodobnem nogometu. Natančnost prikaza je pri sprejemanju sodniških odločitev ključnega pomena, saj lahko že najmanjša podrobnost odloča o razpletu tekme.

V Dallasu so ob začetku prvenstva odprli uradni Mednarodni radiodifuzni center (IBC), osrednje vozlišče za pripravo in distribucijo televizijskih prenosov FIFA World Cup 2026™. Center je za svojo prikazno opremo izbral televizorje Hisense RGB MiniLED, ki podpirajo globalno produkcijo in prenose tekem v živo. Ob odprtju je center obiskal tudi predsednik FIFA Gianni Infantino, ki je v prostoru VAR s pomočjo televizorjev Hisense RGB MiniLED preizkusil delo video sodnika ter se seznanil z natančnostjo prikaza, ki jo zahtevajo sodniške odločitve na najvišji ravni.

Foto: Gorenje GSI

Za uporabo v sistemu VAR morajo prikazovalne naprave zagotavljati izjemno natančnost slike in zanesljiv prikaz tudi najmanjših podrobnosti. Tehnologija RGB MiniLED omogoča jasen prikaz ključnih trenutkov igre, kot so prepovedani položaji, sporni prekrški, dvoboji igralcev in zadetki, s čimer pomembno prispeva k pravičnosti in transparentnosti nogometne igre. Izbira Hisense za podporo enemu tehnološko najzahtevnejših segmentov prvenstva dodatno potrjuje kakovost in zanesljivost njihovih prikaznih rešitev.

Posebne ugodnosti za navijače

Ob začetku svetovnega prvenstva je Hisense pripravil tudi številne aktivnosti in posebne ugodnosti za navijače. Pri nakupu izbranih televizorjev Hisense lahko kupci prejmejo privlačna darila, ki bodo spremljanje nogometnih obračunov doma naredila še prijetnejše.

Foto: Gorenje GSI S povezovanjem vrhunskih športnih dogodkov in naprednih tehnologij Hisense tudi letos potrjuje svojo vlogo enega najpomembnejših partnerjev svetovnega nogometa ter navijačem po vsem svetu omogoča še bolj poglobljeno spremljanje največjih športnih trenutkov.

Foto: Gorenje GSI