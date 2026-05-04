Genij ali norec? Mnogi so osupli nad ponudbo mladega direktorja.

Podjetje GameStop, ameriška veriga prodajaln videoiger, je oddalo uradno ponudbo za prevzem velikana spletne trgovine eBay. Niti v ozadju sila nenavadnega posla – eBay je na ameriški borzi namreč vreden štirikrat toliko kot podjetje, ki ga želi kupiti – vleče 40-letni direktor GameStopa Ryan Cohen. Gre za človeka, ki je v očeh nekaterih genialen poslovnež, ki "ruši" sistem in ki je GameStop rešil pred malodane zagotovljenim propadom, nekateri pa ga kritizirajo kot direktorja brez jasne vizije, ki tudi po petih letih na čelu GameStopa še ni pokazal otipljivih rezultatov, ob tem pa sprejel nekaj dvomljivih odločitev.

Izvršilni direktor GameStopa Ryan Cohen je v nedeljo zvečer na družbenem omrežju X razkril ponudbo za prevzem ameriškega velikana spletne trgovine eBay.

GameStop za delnico podjetja eBay ponuja 125 dolarjev (106,62 evra), kar je dobrih 20 dolarjev (17 evrov) več od cene delnic eBaya ob zaključku trgovanja na newyorški borzi prejšnji teden. Skupna vrednost prevzema, ki ga predlaga GameStop, bi tako znašala 55,5 milijarde dolarjev oziroma 47,35 milijarde evrov.

Pri tej ponudbi je, opozarjajo ameriški analitiki, precej nenavaden podatek dejstvo, da bi bila cena, ki jo je za eBay pripravljen plačati GameStop, kar petkrat višja od tržne kapitalizacije GameStopa na newyorški borzi. Ebay je bil medtem ob koncu trgovanja minuli teden vreden štirikrat toliko kot GameStop, zato je predlagani prevzem precej velikopotezen.

Svarilo: sprejmite ponudbo ali pa se pripravite na sovražni prevzem

Ryan Cohen je upravo eBaya ob predložitvi ponudbe posvaril, da se bo, če bodo njegovo ponudbo zavrnili, z njo obrnil neposredno na delničarje eBaya. Z drugimi besedami – poskusil bi izvesti tako imenovani sovražni prevzem podjetja.

eBay je globalna spletna tržnica, kjer posamezniki in podjetja prodajajo nove ali rabljene izdelke prek avkcij ali fiksnih cen. Deluje kot posrednik med kupci in prodajalci ter je ena izmed pionirskih platform e-trgovine. Podjetje eBay je bilo ustanovljeno že "davnega" leta 1995. Foto: Reuters

Cohen je v pismu upravi eBaya sicer med drugim zapisal tudi, da bi v roku enega leta po prevzemu podjetja stroške oklestil za dve milijardi dolarjev (1,7 milijona evrov). Ebay in GameStop bi se združila v eno podjetje, v katerem bi prevzel vlogo izvršilnega direktorja, a ne bi prejemal plače, kakršnihkoli bonusov in ugodnosti ali bil upravičen do tako imenovanega zlatega padala, ki bi mu v primeru propadlega poslovnega eksperimenta in s tem izgube zaposlitve zagotavljalo visoko odpravnino.

GameStop trenutno razpolaga s skoraj desetimi milijardami dolarjev prostega kapitala, zagotovili pa so si tudi že 20 milijard dolarjev posojila (dobrih 17 milijard evrov) pri kanadski investicijski banki TD Securities, je še pojasnil Cohen. Kje bi vzel preostanek kupnine za eBay, še ni znano, na družbenih omrežjih pa se trenutno špekulira o izdaji dodatnih delnic GameStopa in pa o kapitalu z Bližnjega vzhoda.

Ryan Cohen, ki velja za neke vrste čudežnega dečka posla, saj je tako rekoč iz nič ustvaril zelo uspešno podjetje za prodajo prehrane za male živali Chewy in ga prodal za več kot tri milijarde dolarjev, je med drugim znan tudi po razmeroma nenavadnih objavah na družbenem omrežju X. Mnogi vlagatelji v GameStop verjamejo, da gre za objave s skritimi sporočili, v katerih Cohen na svoj način komunicira o svojih načrtih za prihodnost GameStopa, in od njega pričakujejo tako imenovani "ubijalski strel", s katerim bo prodajalce na kratko prisilil v zapiranje pozicij in povzročil tako imenovani MOASS – stisk prodajalcev na kratko, kot ga še ni bilo, in s tem astronomski skok cene delnic GameStopa. Foto: Twitter/Daily Loud

Napadel bi Amazon

Ebay in GameStop, združena v eno podjetje, bi po besedah Cohena lahko konkretno premešala karte v svetu e-trgovine, novo podjetje pa bi lahko postalo tudi neposreden tekmec gigantu Amazonu, je za ameriški poslovni časnik The Wall Street Journal dejal Cohen. GameStop ima v ZDA kljub temu, da so jih v zadnjih letih zaprli precej, še vedno okrog 1.600 trgovin, ki bi v preobrazbi oziroma združitvi dveh podjetij v nov posel po njegovih besedah odigrale ključno vlogo.

40-letni Kanadčan je sicer že v začetku tega leta dejal, da bo GameStop preobrazil v podjetje, ki bo na borzi vredno sto milijard ameriških dolarjev (85,33 milijarde evrov) oziroma približno desetkratnik takratne skupne tržne kapitalizacije podjetja, ključ do tega pa je bil po njegovih takratnih besedah "prevzem enega od velikih".

Genij, ki bo premagal sistem?

Te besede so mana za ušesa mnogih vlagateljev v GameStop, ki Ryana Cohena častijo kot poslovnega genija, ki bo premagal sistem, vrednost njihovih delnic GameStopa pa bo zrasla v nebo.

Cohen, uspešen podjetnik, ki je svoje prvo podjetje Chewy, prodajalno hrane za male živali, leta 2017 prodal za kar tri milijarde evrov, je v drugi polovici leta 2020 postal največji posamični delničar GameStopa, takrat hirajočega prodajalca videoiger v globokih rdečih številkah.

Konec januarja 2021 se je nato zgodila eksplozija tako imenovanih "meme" delnic, ki jo je vodila vojska vlagateljev s spletnega foruma Reddit, v središču dogajanja pa je bil prav GameStop, katerega vrednost je v zelo kratkem času eksplodirala za skoraj tri tisoč odstotkov.

Ko je delnica GameStopa v sredo, 27. januarja 2021, močno poskočila, je na newyorški borzi zavladal preplah. Začeli so se vrstiti pozivi vplivnežev iz finančnega sveta, da bi se moralo trgovanje z delnicami GameStopa zaustaviti oziroma vsaj suspendirati za 30 dni, da "se ohladijo glave in prilagodijo določene naložbene pozicije". Nekateri so bili tudi mnenja, da bi morala posredovati ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo. Foto: Shutterstock

Cohen je takrat postal tudi član uprave GameStopa, vajeti podjetja pa je kot predsednik uprave prevzel nekaj mesecev pozneje. Kljub temu da je cena delnic GameStopa nato strmo padla, so številni vlagatelji še vedno verjeli, da ima Cohen strategijo za preobrazbo podjetja.

To se je kasneje tudi začelo delno dogajati – Cohen je resda rezal stroške in podjetje tudi povlekel iz rdečih številk, a resničnih korakov, ki bi vodili do povsem novega GameStopa, podjetje pod njegovim vodstvom po mnenju mnogih analitikov še ni naredilo. Vodstvo GameStopa je v zadnjih petih letih sicer večkrat namigovalo, da je odločilna poteza tik za naslednjim vogalom, in sprejelo nekatere vprašljive poslovne odločitve, denimo uvedbo zdaj že ukinjene digitalne denarnice, ki so se izkazale za slepo ulico.

Vrednost premoženja Ryana Cohena je ocenjena na od dve do štiri milijarde evrov. Odvisna je predvsem od gibanja cene delnic GameStopa in Appla, ki predstavljata največji delež njegovega portfelja. Foto: X / Ryan Cohen

Vlagatelji v GameStop – predvsem tisti v spletnih skupnostih, ki dogajanje spremljajo od "meme" manije januarja 2021 – sicer še vedno trdno verjamejo, da je nov astronomski skok delnic GameStopa le še vprašanje časa, Cohenova ponudba za prevzem eBaya pa je po mnenju nekaterih zdaj res tista prava odskočna deska, ki lahko tak scenarij tudi uresniči.