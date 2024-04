V Ljubljani trume ljubiteljev videoiger, na glavnem odru vse bolj napeto #vŽivo

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka drugi dan največjega igričarskega festivala v Sloveniji, Game Gang Show. Ob vsebinskih razpravah, ki se bodo med drugim dotaknile razvoja videoiger, umetnosti v videoigrah in nevarnosti družbenih omrežij, sta danes na sporedu še zaključni turnir domačega prvenstva v videoigri Valorant in finale simulacije evropskega prvenstva v nogometu v igri EA FC 24.

Prvi dan Game Gang Show so medtem med drugim zaznamovali predvsem finale slovenskega državnega prvenstva v ešportu oziroma v videoigri Counter Strike 2, tega je prepričljivo dobila ekipa ešportnega kluba Diamant Esports, in razprave o aktualnem stanju ešporta v Sloveniji in svetu, navidezni resničnosti, decentralizaciji v videoigrah ter robotiki.

Utrinki s prvega dne dogodka Game Gang Show:

Trenutek, ko je v na petkovem finalu državnega prvenstva v igri Counter Strike 2 slavila ekipa ešportnega kluba Diamant Esports:



Kaj se bo na festivalu Game Gang Show dogajalo danes?



- finale simulacije evropskega prvenstva v nogometu v igri EA FC 24



- finale prvenstva v videoigri Valorant



- predstavitve in okrogle mize o razvoju videoiger, umetnosti v videoigrah in nevarnostih družbenih omrežij



- delavnica programiranja videoiger na platformi Unity

