Denarnica, ki se ne izgubi in zna poiskati tudi vaš pametni telefon

Pametni sledilniki vse pogosteje pomagajo pri iskanju vsega, kar nam preveč rado uide brez nadzora – in na tem seznamu so brez dvoma tudi denarnice. Toda kaj pa, če bi denarnica znala poiskati pametni telefon? Prav to je eden izmed razlogov, da sta slovensko tehnološko podjetje Chipolo in nizozemski proizvajalec denarnic Secrid združila moči. Sad njunega sodelovanja je denarnica Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable.

Osnova njunega skupnega otroka je denarnica Miniwallet z značilnim mehanizmom za hiter dostop do shranjenih kartic. Pritisk na vzvod porine kartice iz varnega zavetja denarnice v stopničasto postavo, ki omogoča hitrejši in preprostejši dostop do njih.

V sledljivi denarnici Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable je prostor tudi za bankovce in nekaj kovancev. Foto: Bojan Puhek

Trajnostni sledilnik: nič več kupljenih in zavrženih baterij

Sledenje zagotavlja Chipolov sledilnik CARD, katerega velika prednost je možnost polnjenja. Eno polnjenje je dovolj za približno eno leto uporabe, potem pa ga je mogoče preprosto napolniti s položitvijo na brezžični polnilnik, kar traja največ dve uri za približno eno dodatno leto miru. Nobenega nakupa nove baterije, metanja stare v smeti, kopičenja elektronskih odpadkov ali dodatnega stroška za nakup nove baterije, kar je prijazno ne le do denarnice, temveč tudi do okolja.

Več podrobnosti o vseh preostalih lastnostih sledilnika Chipolo Card pa lahko preberete v spodnjem prispevku.

Zakaj skupna denarnica ni enaka klasičnemu Secridovemu Miniwalletu

Na prvi pogled se morda zdi, da se skupna Chipolova in Secridova denarnica ne razlikuje od klasične Secridove denarnice Miniwallet, v katero preprosto vstavimo Chipolov sledilnik CARD, a vendarle obstaja pomembna oblikovna razlika, ki sledilniku omogoča, da še bolje opravi svoje poslanstvo.

To je prostor v denarnici, namenjen prav sledilniku Chipolo CARD in prilagojen tako, da ima tipka vstavljenega sledilnika svoje mesto na zadnji strani denarnice.

Poleg črne, ki smo jo preizkusili, je sledljiva denarnica Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable na voljo tudi v modri različici, ki jo poživi malo oranžne barve. Na zunanji strani se vidi preprosto dosegljiv gumb sledilnika Chipolo CARD, če je sledilnik vstavljen v namenski prostor v denarnici. Foto: Chipolo

Skoraj nemogoče ga je preslišati

To omogoča vidnost te tipke in dostopnost do nje brez odpiranja denarnice. Dvojni pritisk na očitnem mestu denarnice sproži iskanje založenega pametnega telefona, s katerim je sledilnik povezan. Le poskrbeti je treba, da bo kartica res postavljena tako, kot mora biti, kajti v tem primeru bo zaradi oblike tega predala že tako glasen sledilnik, kadar ga želimo slišati, še za kakšen decibel glasnejši.

Že od prej vemo, da mali Chipolo CARD lahko doseže glasnost do 110 decibelov. To je že skoraj tako glasno kot letalo tik pred vzletom, zato ga je med iskanjem praktično nemogoče preslišati.

Denarnici sledi na milijone naprav v Googlovem ali Applovem omrežju

Že od prej vemo tudi, da sledilniki Chipolo zdaj deluje tako z Googlovim kot Applovim sistemom za iskanje naprave – enim ali drugim, ne z obema hkrati. Vsak od teh sistemov je povezan z milijoni naprav (Applov je prej imel prednost, a ga Google vse bolj dohiteva), kar pomeni, da vsaka od teh naprav lahko posreduje informacijo o lokaciji sledilnika, tudi na drugem koncu sveta. Z namensko aplikacijo Chipolo dobimo še nekatere dodatne funkcije, ki jih Googlov in Applov sistem še ne omogočata – tudi o tem smo že pisali.

Sledljiva denarnica Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable je v celoti evropski izdelek. Foto: Bojan Puhek

Sama usnjena denarnica ohranja praktičen in minimalističen pristop, a čeprav je namenjena predvsem karticam, niso pozabili niti na tiste, ki še plačujejo z bankovci in kovanci. Na voljo je v modri barvi z oranžno poživitvijo na tipki ali klasični (za nekatere morda dolgočasni, a prej umirjeni in univerzalni) črni barvi.

Nima UWB in nima usmerjevalnih puščic, a Chipolo CARD vseeno opravi svoje delo

Sledilnik Chipolo CARD v denarnici se s "svojim" povezanim telefonom sporazumeva prek protokola Bluetooth, ki pa ni tako natančen kot tehnologija UWB (Ultra Wideband), ki jo pri svojih sledilnikih uporabljajo nekateri tekmeci.

Tehnologija UWB namreč omogoča določanje položaja na nekaj centimetrov natančno in usmerjanje s puščicami, a iskanje v kombinaciji z res glasnim zvočnikom sledilnika Chipolo CARD je v praksi dovolj natančno in zanesljvo.

Na prvi pogled se zdi, da gre zgolj za seštevek Secridove denarnice Miniwallet in Chipolovega pametnega sledilnika CARD, a ni tako. Foto: Bojan Puhek

Chipolo CARD opozarja na oddaljitev: bolje trikrat preveč kot enkrat premalo

Chipolovi sledilniki omogočajo opozorila, ko se sledilnik oddalji od povezanega pametnega telefona, na primer v primeru, ko zapustimo domovanje brez denarnice. A včasih, zlasti ko smo doma, se načrtno od te oddaljimo nekaj metrov in takrat seveda prejmemo lažno opozorilo.

Brez dvoma je bolje dobiti kakšno opozorilo več kot eno samo premalo, a zanimiva bi bila izboljšava aplikacije Chipolo, s katero bi uporabnik lahko določil varno območje, v katerem ne bi prejemal opozoril, ko bi, na primer, odnesel smeti v zunanji zabojnik.

Celota je več kot seštevek delov

V spletni trgovini Chipolo je denarnica Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable na voljo za 120 evrov. Ali je to dobra cena v primerjavi z ločenima nakupoma sledilnika in navadne Secridove denarnice Miniwallet (torej brez prilagoditve za Chipolo CARD)? Posamezni Chipolo CARD je na voljo za 45 evrov (pri nakupu dveh je cena nižja za skoraj osmino, pri nakupu štirih pa za dobro petino), kar pomeni, da za denarnico v grobem ostane 75 evrov.

Spodnja stran zavojčka sledljive denarnice Chipolo x Secrid Miniwallet Trackable Foto: Bojan Puhek

Cena osnovne denarnice Miniwallet v spletni trgovini Secrid znaša 69 evrov, kar pomeni, da bi z ločenim nakupom plačali šest evrov manj. A v tem primeru ne bi imeli denarnice, ki je oblikovana posebej za Chipolo CARD in omogoča hitro uporabo pri iskanju telefona. Oba proizvajalca še poudarjata, da so njuni izdelki narejeni v Evropi in iz materialov, prijaznih do okolja. Najmanj 50 odstotkov sledilnika je iz reciklirane plastike, denarnica pa je iz etično pridobljenega usnja, sestavljenega v nizozemskih delavnicah.

Če ste pripravljeni odšteti 120 evrov, boste dobili izdelek, ki združuje eleganco ter oblikovno in tehnično praktičnost, še pomembneje pa je, da vam bo prihranil marsikateri glavobol, ko ne boste vedeli, kje imate denarnico ali z njo povezan pametni telefon.