Chipolo LOOP – Mercedes-Benz Edition: slovensko znanje v podobi prestižne nemške avtomobilske znamke

Eden izmed najnovejših in brez dvoma najbolj trajnostnih slovenskih sledilnikov je očitno prepričal nemškega avtomobilskega velikana – znani tehnološki izdelek, ki so ga razvili in naredili v Trbovljah, je dobil različico z značilno podobo nemške avtomobilske znamke. Tako novinec postaja del uradne dodatne opreme Mercedes-Benz.

Pred malo več kot pol leta smo spoznali sledilnik Chipolo LOOP – za razliko od sledilnika Chipolo CARD, ki svoje mesto najlažje najde v denarnici, še najraje v denarnici, razviti prav zanj, je Chipolo LOOP zasnovan kot obesek, ki je tako naravni spremljevalec ključev, seveda tudi avtomobilskih.

Slovenski sledilnik Chipolo LOOP je postal del uradne ponudbe dodatne opreme nemške avtomobilske znamke Mercedes-Benz. Foto: Ana Kovač

Znani duša in srce, nova podoba s pridihom prestiža

Prav Chipolo LOOP je glavna zvezda ekskluzivnega partnerstva, ki ga je slovenska družba sklenila z nemškim avtomobilskim proizvajalcem Mercedes-Benz. Tako je nastal Chipolo LOOP – Mercedes Benz Edition: po funkcionalnosti na las enak klasičnim sledilnikom LOOP, po videzu pa na daleč prepoznaven kot del ponudbe dodatne opreme Mercedes-Benz.

Ker je po duši in srcu enak klasičnemu sledilniku LOOP, ga bodo pri družbi Chipolo prodajali po enaki ceni kot njegovega malenkost starejšega klasičnega bratca. Dodatno bo novinec uradno prisoten in dostopen v distribucijskem omrežju Mercedes-Benza, ker je postal njihov uradni sledilnik in iskalnik za avtomobilske ključe in osebne predmete, a v času nastajanja teh vrstic še ni znano, po kakšni ceni ga bodo prodajali oni. Ta se bo verjetno razlikovala od države do države, a to bo odločitev stuttgartskega avtomobilskega proizvajalca.

Chipolo LOOP Mercedes Edition deluje popolnoma enako kot klasični sledilnik Chipolo LOOP, a se že ob namestitvi predstavi kot posebnež z nemško avtomobilsko znamko v svojem imenu. Foto: Srdjan Cvjetović

Tehnološke značilnosti in funkcijske prednosti že poznamo

Z vidika funkcionalnosti je, kot smo že zapisali, Mercedes-Benzova različica sledilnika Chipolo LOOP popolnoma enaka klasični, zato tu nimamo česa dodati.

Spomnimo le, da je Chipolo LOOP izpolnil veliko željo o neodvisnosti od baterij, saj ga je, ko mu predvidoma po enem letu delovanja zmanjka energije, preprosto mogoče napolniti prek običajnih polnilnikov z vmesnikom USB-C.

Enako kot njegov klasični vzornik in predhodnik sledilnik Chipolo LOOP Mercedes-Benz Edition ne potrebuje baterij, saj ga je, ko energije začne zmanjkovati, možno preprosto napolniti. Foto: Ana Kovač

Vsekakor pa velja omeniti tudi združljivost z omrežjema Apple Find My in Google Find Hub (enim ali drugim, ne pa z obema hkrati), kar močno okrepi učinkovitost iskanja in sledljivost prek širokega omrežja povezanih naprav.

Več o tem, pa tudi o res veliki glasnosti, dodatnih funkcijah v aplikaciji Chipolo, obvestilnih funkcijah, visoki odpornosti proti vodi in prahu ter uporabi recikliranih materialov, lahko preberete v opisu klasičnega iskalnika in sledilnika Chipolo LOOP.

Tudi Chipolo LOOP Mercedes-Benz Edition deluje z Googlovim ali Applovim sistemom za lociranje naprav, namenska aplikacija Chipolo pa prinaša še nekaj dodatnih funkcij. Foto: Srdjan Cvjetović

Še eno okno v svet za uspešno slovensko idejo

Chipolo LOOP – Mercedes Benz edition s svojo podobo ne pušča nobenega dvoma, kam spada. Značilni kromirani logotip luksuzne nemške avtomobilske znamke na matiranem črnem ohišju se estetsko ujema z avtomobilskimi ključi in vsemi drugimi dodatki stuttgartskega avtomobilskega proizvajalca. V seštevku torej povsem evropski izdelek, kar ravno tako ni zanemarljivo dejstvo v teh časih, ko so geostrateške razmere vse prej kot prijazne.

Toda če pogledamo malo globlje, je Chipolo LOOP – Mercedes-Benz Edition več kot znan in priznan tehnološki izdelek v dodatni preobleki. Po partnerstvu z nizozemskim podjetjem Secrid pri ustvarjanju sledljive denarnice je to še en primer, kako izdelek, ki so ga razvili in ga ves čas proizvajajo v Sloveniji, lahko najde svojo pot še do drugih partnerstev in distribucijskih kanalov, tudi svetovno znanega proizvajalca luksuznih avtomobilov. Sodelovanje z Mercedes-Benzom za družbo Chipolo ni le potrditev njihove trinajstletne zgodbe, temveč obeta tudi široko odprto dodatno okno v svet, v katerem že zdaj razne predmete zasleduje in išče več kot pet milijonov chipolov iz Trbovelj.