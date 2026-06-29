Cene v nebo, Kitajci svarijo: Stvari ne bodo nikoli več, kot so bile

Kitajski Lenovo, največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu, je v luči serije podražitev potrošniških elektronskih naprav zaradi neusahljive žeje umetnointeligenčne industrije po novih čipih, posvaril, da se cene pomnilnika RAM nikoli ne bodo vrnile na ravni pred letom 2025. To pomeni, da bodo za marsikoga absurdno drage komponente postale stalnica oziroma da je že vzpostavljeno novo tako imenovano cenovno dno.

Predstavniki podjetja Lenovo so na tehnološki konferenci ISC 2026, ki je prejšnji teden potekala v Nemčiji, opozorili, da bodo vsi, ki čakajo na normalizacijo cen pomnilnika RAM in posledični padec cen potrošniških elektronskih naprav, na to čakali zaman.

Četudi bodo veliki proizvajalci polprevodnikov oziroma pomnilnika RAM v naslednjih letih povečali svoje proizvodne kapacitete, cen, kot smo jih bili vajeni do prve polovice leta 2025, trg najverjetneje ne bo več videl nikoli, svarijo.

Cene so zrasle eksponentno, to se vse bolj odraža na potrošniškem trgu



Spomnimo: cene pomnilnika RAM so v drugi polovici leta 2025 dobesedno eksplodirale, saj so se velikani pomnilniške industrije na čelu s podjetji Samsung, SK Hynix in Micron začeli preusmerjati v proizvodnjo visokozmogljivih pomnilniških čipov, ki jih uporabljajo podatkivni centri umetnointeligenčne industrije. Cene računalniškega pomnilnika so se zato zvišale za več sto odstotkov, sledijo pa jim tudi cene modulov za shranjevanje podatkov. Več proizvajalcev elektronike je v zadnjih mesecih opozorilo, da pomnilnik RAM predstavlja že ogromen delež končne proizvodne cene njihovih izdelkov, v nekaterih primerih celo 50-odstotnega (vir).

Verižna reakcija podražitev se je začela z eksplozijo cen pomnilnika RAM, ki so poskočile za več sto odstotkov. Foto: Shutterstock

Trg se je na podražitev pomnilnika RAM že začel drastično odzivati. Dražijo se prenosni in namizni osebni računalniki, dražijo se tablični računalniki, dražijo se igralne konzole.



Xbox je, denimo, prejšnji teden obe konzoli (Series S in Series X), podražil za 100 ameriških dolarjev (skoraj 90 evrov). Šlo je že za drugo večjo podražitev od oktobra lani. Osnovna različica konzole Xbox Series X danes tako stane že 30 odstotkov več kot ob izidu leta 2020.

Zakaj je malo verjetno, da bomo kmalu ali pa sploh še kdaj videli stare cene pomnilnika

Ko že omenjeno, je trojica tehnoloških velikanov, ki tako rekoč obvladuje trg pomnilnika RAM - Samsung, Micron in SK Hynix - potrebe potrošniškega trga postavila za neznanske apetite umetnointeligenčne industrije, saj je to zanje precej bolj dobičkonosno.

S tem so ustvarili pomanjkanje ponudbe na potrošniškem trgu in posledični eksponentni dvig cen, a to še ni vse - milijarde evrov so vložili tudi v predelavo proizvodnih kapacitet, da lahko zdaj bolj množično prvi vrsti proizvajajo kompleksne pomnilniške čipe, ki jih potrebujejo podatkovni centri umetnointeligenčne industrije, ne pa toliko pomnilnika, ki je namenjen napravam za potrošnike.

Samsung, Micron (na fotografiji) in SK Hynix imajo na trgu pomnilnika tako privilegiran položaj, da lahko tako rekoč sami določajo cene komponent, podjetja, ki želijo sodelovati z njimi, pa pogosto nimajo druge izbire, kot da jih sprejmejo. Eden od inženirjev igričarskega velikana Valve, Pierre-Loup Griffas, je prejšnji teden v intervjuju za Gamers Nexus dejal, da z dobavitelji pomnilnika (Valve ga potrebuje za svojo konzolo Steam Machine, op. p.), dejal: "Poglejte, sploh nimamo pogodbe ali česa. Ta podjetja nam vsak mesec povedo ceno, in če je ne sprejmemo, se nikoli več ne bodo pogovarjala z nami." Foto: Shutterstock

Dodatno oviro morebitnemu padcu cen pomnilnika RAM predstavlja dejstvo, da so Samsung, Micron in SK Hynix sklenili dolgoročne zelo donosne dobavne pogodbe, ki se v nekaterih primerih iztečejo šele leta 2030 (vir). To pomeni, da bodo naročniki tudi v primeru, da se povpraševanje po pomnilniku v vmesnem času nekoliko zmanjša, še naprej primorani plačevati dogovorjene (visoke) cene.