Bruselj meni, da Facebook in Instagram spodbujata odvisnost od neskončnega brskanja

Evropska unija od podjetja Meta zahteva obsežne spremembe delovanja Facebooka in Instagrama, saj ocenjuje, da sta oba zasnovana tako, da pri uporabnikih spodbujata odvisnost. Če Meta zahtev ne bo izpolnila, ji grozi visoka denarna kazen.

Že v predhodnih ugotovitvah je Evropska komisija zapisala, da nekatere ključne funkcije Facebooka in Instagrama kršijo evropski Akt o digitalnih storitvah (Digital Services Act – DSA). Po mnenju regulatorjev so bile številne funkcionalnosti zasnovane predvsem z namenom, da uporabnike čim dlje zadržijo na platformi.

Kaj moti Evropsko komisijo?

Evropske regulatorje motijo zlasti neskončno pomikanje vsebin navzdol, samodejno predvajanje videoposnetkov in algoritmi priporočanja, ki uporabnikom neprestano ponujajo nove vsebine. Menijo, da takšne rešitve ustvarjajo vedenjske vzorce, ki lahko vodijo v kompulzivno uporabo družbenih omrežij, zlasti pri mlajših.

Po ugotovitvah regulatorjev te funkcije spodbujajo uporabnike k neprekinjenemu pregledovanju objav, ne da bi se tega sploh zavedali, in krepijo željo po nadaljnjem brskanju.

Evropska komisija Foto: Reuters

Bruselj želi omejitve, premore in manj agresivne algoritme

Bruselj od Mete zahteva več konkretnih sprememb. Med njimi so omejitve neskončnega nalaganja novih vsebin, zmanjšanje vloge samodejnega predvajanja videoposnetkov in uvedba učinkovitejših opomnikov za premore med uporabo.

Prav tako želi, da podjetje prilagodi algoritme priporočanja vsebin, tako da ne bodo več primarno optimizirani za čim večjo vključenost uporabnikov. To bi lahko pomembno vplivalo na način delovanja Facebooka, Instagrama, Reelsov in drugih priljubljenih funkcij, ki temeljijo na neprestanem ponujanju novih vsebin.

Posebna skrb: mladoletniki in uporaba družbenih omrežij ponoči

Velik del preiskave se nanaša na zaščito otrok in mladostnikov. Evropska komisija meni, da Meta ni dovolj natančno ocenila tveganj, povezanih z uporabo svojih storitev pri mladoletnih uporabnikih.

Regulatorji omenjajo predvsem uporabo Facebooka in Instagrama v nočnih urah ter vpliv funkcij, kot sta Stories in Reels, ki naj bi dodatno spodbujale pogosto vračanje na platformo. Po njihovem mnenju obstoječa orodja za nadzor časa uporabe niso dovolj učinkovita, saj jih mlajši uporabniki pogosto zaobidejo, starševski nadzor pa zahteva precej tehničnega znanja in časa.

Prejemi, ki spodbujajo pretirano uporabo družbenih omrežij, zlasti ponoči in pri mladih, je eden izmed poglavitnih očitkov Evropske komisije družbi Meta, ki upravlja družbeni omrežji Facebook in Instagram. Foto: Shutterstock

Meta ugovarja: za zaščito najstnikov smo naredili veliko

V Meti se z ugotovitvami Evropske komisije ne strinjajo. Poudarjajo, da je podjetje v zadnjih letih uvedlo številne varnostne mehanizme za mladoletnike, med drugim posebne najstniške račune, ki staršem omogočajo omejevanje uporabe Instagrama ponoči in nastavitev dnevnih časovnih omejitev.

Po njihovem mnenju evropski regulatorji pri oceni niso ustrezno upoštevali ukrepov, ki jih je podjetje že uvedlo za zaščito mlajših uporabnikov.

Nova fronta v evropskem boju proti družbenim omrežjem

Meta ni edina, ki se je znašla pod bruseljskim drobnogledom. Evropska unija je letos že opozorila tudi TikTok zaradi podobnih mehanizmov, ki naj bi uporabnike spodbujali k vedno pogostejši uporabi aplikacije. V Bruslju obenem razmišljajo o dodatnih omejitvah za dostop otrok do družbenih omrežij, pri čemer se vse pogosteje omenja možnost strožjih starostnih omejitev po vzoru Avstralije.

Če Meta ne bi upoštevala evropskih zahtev, ji grozi kazen do šest odstotkov letnih prihodkov, kar bi v njenem primeru znašalo 12 milijard evrov.