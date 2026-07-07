Brez službe bodo trije odstotki zaposlenih v Microsoftu

Obeta se eno izmed največjih prestrukturiranj v novejši zgodovini Microsofta: ukinili bodo 6.400 delovnih mest, kar je približno tri odstotke vseh. Največji rez bo doletel igralni oddelek Xbox, na katerem bo službo izgubilo 3.200 strokovnjakov, kar je ena petina vseh v tem oddelku. Poleg tega bodo prodali ali izločili pet znanih razvojnih studiev, ki stojijo za nekaterimi najprepoznavnejšimi igrami zadnjih let.

To je pomemben, velik preobrat v strategiji podjetja, ki je še pred kratkim z več deset milijard dolarjev vrednimi prevzemi pospešeno širilo svoj igralni ekosistem. Microsoft se očitno usmerja v manjše število največjih, najdonosnejših franšiz.

Microsoft priznava, da poslovanje Xboxa ni več vzdržno

Odpuščanja se bodo začela takoj, zaključili pa jih bodo v prihodnjem letu. Izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma je zaposlenim sporočila, da poslovanje igralnega oddelka ni več zdravo, saj Xbox posluje z bistveno manjšimi maržami od marž primerljivih podjetij, zato je nujna temeljita prenova poslovanja.

Za težavami se skriva več dejavnikov. Microsoft se spopada s slabšo prodajo igralne strojne opreme, večjimi stroški komponent in pritiskom na dobičkonosnost. Kljub rekordnemu, 69 milijard dolarjev (60,4 milijarde evrov) vrednemu prevzemu podjetja Activision Blizzard pričakovani finančni učinki očitno niso bili dovolj veliki, da bi odpravili težave igralnega oddelka.

Pet znanih studiev zapušča Microsoft, razvoj iger pa se nadaljuje

Pomemben del prestrukturiranja je tudi sprememba lastništva razvojnih studiev. Studia Ninja Theory, ki je znan po seriji Hellblade, in Undead Labs, ustvarjalca igre State of Decay, bo Microsoft prodal novim lastnikom. Obe ekipi bosta po napovedih nadaljevali razvoj že začetih projektov v sodelovanju z Xboxom.

Studio Double Fine, ki stoji za igro Psychonauts, in Compulsion Games, avtor igre South of Midnight, se bosta osamosvojila in vrnila v zasebno last ustanoviteljev. Ob tem bosta prejela začetna sredstva za nadaljnje delo in obdržala pravice do svojega intelektualnega premoženja.

Izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma je zaposlenim sporočila, da poslovanje igralnega oddelka ni več zdravo, saj Xbox posluje z bistveno manjšimi maržami od marž primerljivih podjetij, zato je nujna temeljita prenova poslovanja. Foto: Shutterstock

Microsoft: Noben projekt ni odpovedan!

Za Arkane Studios, ki razvija igro Blade, se medtem začenja postopek morebitne prodaje ali ločitve od Microsofta. Ker je studio v Franciji, bodo zaradi tamkajšnje delovne zakonodaje postopki predvidoma trajali dlje.

Microsoft ob tem poudarja, da nobeden od uradno napovedanih projektov za zdaj ni odpovedan. V preostalih razvojnih ekipah, tudi v skupini ZeniMax, pa napoveduje zmanjšanje števila vodstvenih ravni in dodatno racionalizacijo poslovanja.

Stavijo na največje igralne uspešnice

V ospredju ostajajo največje, najprepoznavnejše franšize, kot so Minecraft, Fallout in The Elder Scrolls, ki že vrsto let ustvarjajo stabilne prihodke in imajo milijonsko skupnost igralcev. Manjši razvojni studii in projekti z večjim ustvarjalnim tveganjem pa očitno ne sodijo več med prednostne naloge podjetja.

Takšna strategija sicer zmanjšuje poslovno tveganje, hkrati pa lahko pomeni tudi manj raznovrstno ponudbo novih iger.

Umetna inteligenca posredno povzroča odpuščanja, vendar ne nadomešča zaposlenih

Odpuščanja zunaj igralnega oddelka so predvsem v komercialnih in prodajnih oddelkih. Microsoft pojasnjuje, da je eden glavnih razlogov za zmanjševanje števila zaposlenih nadvse veliko vlaganje v podatkovne centre in infrastrukturo za umetno inteligenco. Gradnja zmogljivih strežniških sistemov zahteva milijardne naložbe, zato podjetje stroške zmanjšuje na drugih področjih.

Direktorica kadrovske službe Amy Coleman je ob tem poudarila, da ukinjenih delovnih mest neposredno ne prevzema umetna inteligenca. Po njenih besedah umetna inteligenca sicer spreminja način dela, vendar ni razlog, da bi posamezne zaposlene preprosto nadomestili algoritmi. Hkrati pa priznava, da tehnološke spremembe od podjetij zahtevajo drugačno organizacijo dela.

Prestrukturiranje se verjetno še ni končalo

Vodstvo Microsofta opozarja, da sedanji val odpuščanj najverjetneje ni zadnji. Podobne reorganizacije bi lahko v prihodnjem obdobju doletele tudi druge oddelke podjetja.

Del zmanjšanja števila zaposlenih je Microsoft skušal omiliti s programom prostovoljnega predčasnega upokojevanja, v katerega se je vključila več kot tretjina upravičenih zaposlenih v Združenih državah.