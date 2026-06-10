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Avtorji:
M. L., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
15.05

Osveženo pred

59 minut

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sojenje sodišče droga tihotapljenje Kavaški klan

Sreda, 10. 6. 2026, 15.05

59 minut

Zadeva Kavaški klan: tožilstvo predlaga od pet do 15 let zapora

Avtorji:
M. L., STA

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Sojenje | Tožilstvo je za obtožene predlagalo skupaj 110 let in šest mesecev zapora. | Foto STA

Tožilstvo je za obtožene predlagalo skupaj 110 let in šest mesecev zapora.

Foto: STA

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od pet do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba.

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah kupila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.

Tožilstvo predlaga več kot 110 let zapora

Tožilstvo je za obtožene danes predlagalo skupaj 110 let in šest mesecev zapora, za vse predlaga še stranske denarne kazni, za večino pa tudi odvzem protipravne premoženjske koristi. Za brata Klemna in Blaža Kadivca ter Drejca Kovača predlaga tudi odreditev pripora.

Na današnji obravnavi so prisotni vsi obtoženi in njihovi zagovorniki, dva obtožena na daljavo prek videopovezave. Ker dva od obtoženih na prejšnji obravnavi nista bila navzoča, je sodni senat odločil, da morata biti seznanjena s sklepno besedo, zato je sodišče danes predvajalo posnetek prvega dela sklepne besede, ki jo je tožilec Jože Levašič začel predstavljati pretekli teden, danes pa predstavitev nadaljeval. Za zagotavljanje poštenega sojenja je ključno, da se vsi obtoženi seznanijo s sklepno besedo, je povedal predsednik sodnega senata Tomaž Bromše.

Komunikacija Sky kot ključni dokaz

Levašič je tudi danes več ur podrobno predstavljal sporočila, ki so si jih med seboj prek kriptirane komunikacije Sky izmenjevali obtoženi. Iz komunikacije izhaja, da so si domnevni člani slovenske celice klana izmenjali številna sporočila o trgovini s prepovedano drogo, zaslužkih iz tega naslova, o skesancu Darku Nevzatoviću ter celo o cenikih storitev v zvezi z likvidacijami in fizičnimi napadi.

sodišče, zatožna klop
Novice Sojenje v zadevi Kavaški klan prehaja v sklepno fazo
sojenje sodišče droga tihotapljenje Kavaški klan
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