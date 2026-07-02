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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
2. 7. 2026,
8.50

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča policija Kamnik smrt

Četrtek, 2. 7. 2026, 8.50

58 minut

V delovni nesreči na območju Kamnika umrl moški

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Kovinska konstrukcija, delovna nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na območju Perovega pri Kamniku se je v sredo nekaj čez 12. uro zgodila nesreča pri delu, v kateri se je hudo poškodoval moški. Po nesreči so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po do sedaj znanih podatkih je moški pri izvajanju del padel z gradbenega odra. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je kasneje v bolnišnici umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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