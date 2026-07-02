Na območju Perovega pri Kamniku se je v sredo nekaj čez 12. uro zgodila nesreča pri delu, v kateri se je hudo poškodoval moški. Po nesreči so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po do sedaj znanih podatkih je moški pri izvajanju del padel z gradbenega odra. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je kasneje v bolnišnici umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.