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Avtorji:
D.K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
12.21

Osveženo pred

52 minut

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Avstrija policija tatovi kraja Kombi

Petek, 12. 6. 2026, 12.21

52 minut

V Avstriji prijeli slovenska tatova kombija

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Avstrijska policija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstrijska policija je ponoči prijela dva slovenska državljana, ki sta na avstrijskem Štajerskem s kombijem, ukradenim v Sloveniji, med begom pred policijo povzročila prometno nesrečo, navedbe avstrijskih oblasti povzema avstrijska tiskovna agencija APA. Poškodovan ukraden kombi so policisti vrnili lastniku iz Ljubljane.

Slovenca, 28- in 29-letnika, sta se v četrtek v Ljubljani pretvarjala, da sta zainteresirana za nakup kombija. 58-letnemu prodajalcu, prav tako slovenskemu državljanu, sta po navedbah policije navedla lažno identiteto in uporabila ponarejeno potrdilo o transakciji ter z vozilom pobegnila proti Avstriji, poroča APA.

Ko je prodajalec opazil prevaro, je obvestil slovensko policijo, ki je o incidentu obvestila avstrijsko, na spletni strani poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Avstrijska policija je par izsledila na avstrijski avtocesti A2, ko sta se peljala iz Celovca v smeri Gradca. V bližini Gradca sta zapustila avtocesto in nadaljevala v smeri Ščavnice.

Avstrijska policija ju je večkrat skušala ustaviti, vendar 29-letni voznik pozivov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Okoli 22. ure sta povzročila nesrečo, ko sta trčila v prometni znak. Pri tem sta utrpela lažje poškodbe, policija ju je aretirala, zoper njiju pa so vložili kazensko ovadbo.

Avstrija policija tatovi kraja Kombi
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