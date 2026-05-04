Avtorji:
M. T., Na. R., STA

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
11.47

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 11.47

Ugotovljena identiteta najdenih posmrtnih ostankov med Hočami in Rogozo

policijski trak | Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitnih znakov nasilja. | Foto STA

Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitnih znakov nasilja.

Foto: STA

Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti se javnosti zahvaljujejo za posredovane informacije.

Mariborske kriminaliste so o najdenih človeških posmrtnih ostankih med Spodnjimi Hočami in Rogozo obvestili 8. aprila.

Po ogledu kraja so kriminalisti ugotovili, da gre za starejšega moškega, a jim njegove identitete takrat ni uspelo ugotoviti. Zato so pozvali vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi, da to sporočijo policiji.

Fotografije, ki jih je objavila policija:

Pogrešana oseba, umrla oseba | Foto: PU Maribor

