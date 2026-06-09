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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
19.05

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

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Natisni članek
smrt gore Dolomiti Slovenka

Torek, 9. 6. 2026, 19.05

1 ura, 15 minut

Tragično: slovensko pohodnico našli mrtvo v Dolomitih

Avtor:
M. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Val di Fanes | Okoliščine smrti za zdaj niso znane.  | Foto Guliverimage

Okoliščine smrti za zdaj niso znane. 

Foto: Guliverimage

V dolini Val di Fanes blizu Cortine d’Ampezzo se je iskalna akcija za 54-letno slovensko pohodnico končala tragično. Kot poroča italijanski medij Nordest24, so reševalci danes popoldne našli njeno truplo v bližini Ponte Outo, v zahtevnem območju soteske pod planinsko potjo.

Iskanje se je začelo včeraj zvečer, potem ko je mati pogrešane ženske prijavila njeno izginotje karabinjerjem v Ortiseiu. Po navedbah italijanskih oblasti naj bi bila pohodnica pred izginotjem v stiku z območjem Val Gardena, kasneje pa so jo zaznali na širšem območju Cortine d’Ampezzo.

Cortina d'Ampezzo je olimpijsko mesto in priljubljeno smučarsko središče v osrčju Dolomitov. | Foto: Guliverimage Cortina d'Ampezzo je olimpijsko mesto in priljubljeno smučarsko središče v osrčju Dolomitov. Foto: Guliverimage

Ključen namig pri iskanju je bil njen avtomobil, ki so ga reševalci našli parkiranega v kraju Felizon na vhodu v narodni park Dolomiti d’Ampezzo. Analiza mobilnega signala je pokazala, da je bil njen telefon nazadnje aktiven v nedeljo zjutraj na območju Col Rosà, nato pa ni bil več dosegljiv.

V obsežni iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci, gasilci, karabinjerji in pripadniki finančne policije, pogrešano so iskali s helikopterji, droni, iskalnimi psi. Terensko delo je potekalo v zahtevnih razmerah, na območju strmih pobočij, gozdov in sotesk.

Okoliščine smrti za zdaj niso znane. Val di Fanes in širše območje Dolomitov d’Ampezzo veljata za priljubljeno, a tehnično zahtevno območje, kjer so gorske nesreče žal razmeroma pogoste.

Kako je bila videti iskalna akcija:

smrt gore Dolomiti Slovenka
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