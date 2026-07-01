Tragična nesreča pri Laškem: umrl en človek

Na regionalni cesti v naselju Debro v občini Laško sta v torek ob 21.50 trčili osebni vozili. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev je en človek na kraju dogodka umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Ob prihodu na kraj nesreče so gasilci PGD Laško zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in do prihoda reševalcev izvajali temeljne postopke oživljanja neodzivne osebe. Ta je kljub hitremu posredovanju na kraju dogodka umrla.

Zaradi ogleda nesreče je bila regionalna cesta začasno zaprta za ves promet. Po končanem ogledu pristojnih organov so gasilci posuli razlite motorne tekočine, očistili vozišče in vlečni službi pomagali pri odstranitvi poškodovanih vozil.