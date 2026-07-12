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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
15.58

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nesreča nesreča gore Kamniško-Savinjske Alpe

Nedelja, 12. 7. 2026, 15.58

1 ura, 30 minut

Tragedija v slovenskih gorah: našli mrtvega pohodnika

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gore, Grintovec | Helikopterska ekipa je med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl. | Foto Shutterstock

Helikopterska ekipa je med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Foto: Shutterstock

Slovenski policisti so v soboto popoldne na poziv avstrijskih varnostnih organov sodelovali v iskalni akciji pogrešanega 56-letnega Madžara. Po podatkih Policijske uprave Kranj je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufovi poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega pohodnika, ki so ga s helikopterjem prepeljali v dolino.

Kranjski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 13.25 s Centra za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje obveščen, da avstrijski varnostni organi iščejo madžarskega pohodnika, ki naj bi se 9. julija odpravil z območja Jezerskega proti Češki koči in naprej proti Grintovcu. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Jezersko in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bila tudi policistka gorske policijske enote.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je helikopterska ekipa med pregledom terena iz zraka na območju Frischaufove poti na Mlinarsko sedlo našla mrtvega 56-letnega pogrešanega pohodnika, ki je ob padcu v globino zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. S policijskim helikopterjem so pohodnika prepeljali v dolino. Policisti bodo o vseh ugotovitvah o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

nesreča nesreča gore Kamniško-Savinjske Alpe
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