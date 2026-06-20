Tragedija na ribniku v Prekmurju: med plavanjem utonil moški

Danes popoldne je med plavanjem v ribniku v kraju Banuti v občini Lendava utonil 50-letni moški. Kot so sporočili iz policije, je moški lovil ribe in nato odšel plavat, ko se je hotel vrniti na nabrežje, pa je potonil in ga niso našli. Truplo so nato našli podvodni reševalci.

Policija je bila o pogrešanem ribiču na območju ribnika v Banuti obveščena ob 16. uri. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je ugotovila, da je moški med ribarjenjem odšel plavat, ko se je hotel vrniti na nabrežje, pa je potonil.

Našli so ga s pomočjo Podvodne reševalne službe Murska Sobota. Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in preiskovalni sodnik.