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Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
20. 6. 2026,
19.45

Osveženo pred

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Natisni članek
tragedija smrt gasilci Lendava

Sobota, 20. 6. 2026, 19.45

1 ura, 10 minut

Tragedija na ribniku v Prekmurju: med plavanjem utonil moški

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ribnik, voda, jezero | Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in preiskovalni sodnik. | Foto Shutterstock

Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Foto: Shutterstock

Danes popoldne je med plavanjem v ribniku v kraju Banuti v občini Lendava utonil 50-letni moški. Kot so sporočili iz policije, je moški lovil ribe in nato odšel plavat, ko se je hotel vrniti na nabrežje, pa je potonil in ga niso našli. Truplo so nato našli podvodni reševalci.

Policija je bila o pogrešanem ribiču na območju ribnika v Banuti obveščena ob 16. uri. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je ugotovila, da je moški med ribarjenjem odšel plavat, ko se je hotel vrniti na nabrežje, pa je potonil.

Našli so ga s pomočjo Podvodne reševalne službe Murska Sobota. Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega in odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in preiskovalni sodnik.

tragedija smrt gasilci Lendava
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