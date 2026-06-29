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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
11.04

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča policija smrt Črnomelj

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 11.04

1 ura, 5 minut

Pri sečnji drevja v gozdu umrl 68-letnik, nanj je padlo podirajoče se drevo

Avtor:
Sa. B.

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Delovna nesreča, gozd, gozdar | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da se je v petek na območju Svibnika pri Črnomlju zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Umrl je 68-letni moški, na katerega je med sečnjo drevja v gozdu padlo podirajoče se drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Kriminalisti so opravili ogled kraja nesreče, ki ga je vodil preiskovalni sodnik, prisotna pa je bila tudi delovna inšpektorica. Vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

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