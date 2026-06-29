Pri sečnji drevja v gozdu umrl 68-letnik, nanj je padlo podirajoče se drevo

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da se je v petek na območju Svibnika pri Črnomlju zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Umrl je 68-letni moški, na katerega je med sečnjo drevja v gozdu padlo podirajoče se drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.