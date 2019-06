Pri begu pred policisti povzročil prometno nesrečo

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da sta policista pri opravljanju nalog varovanja državne meje opazila osebno vozilo slovenskih registrskih številk. Na sprednjem sedežu je sedela Kitajka.

Policista sta se zapeljala za vozilom in ga začela z zvočnimi in svetlobnimi znaki zaustavljati. A je voznik z nezmanjšano hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri Srednje Bistrice, kjer je v križišču zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil prometno nesrečo. Pri tem je na vozilih nastalo za okrog 3000 evrov škode.

Voznika so po nesreči obvladali in vklenili. Z zbiranje obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je 32-letni državljan Slovenije v vozilu nezakonito prevažal štiri državljane Kitajske. Tujce bodo po končanih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Vozniku so odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in nevarne vožnje v cestnem prometu.