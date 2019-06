Policija išče tatu z Jesenic. Ga prepoznate na fotografijah?

V živilski trgovini nasproti železniške postaje na Jesenicah se je dopoldne zgodila drzna tatvina. Storilec, star od 30 do 35 let, visok okoli 180 centimetrov in oblečen v modra oblačila, je okoli 9.40 pristopil do blagajne in odtujil gotovino. S kraja dogodka je nato pobegnil. Policisti vse, ki bi ga videli ali prepoznali na fotografijah, prosijo za informacije.