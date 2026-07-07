Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo ustavili voznika osebnega avtomobila range rover velar s švicarskimi registrskimi oznakami, ki je vozil s povprečno hitrostjo 194 kilometrov na uro.

Hitrost so izmerili z videonadzornim sistemom ProVida 2000. Voznik je na odseku, kjer je dovoljena hitrost 130 kilometrov na uro, omejitev prekoračil za 64 kilometrov na uro.

Več kršitev, globa več kot tisoč evrov

Pri nadzoru so policisti ugotovili še več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov. Voznik ni vozil po skrajnem desnem prometnem pasu, ni upošteval predpisane varnostne razdalje, pri menjavi prometnega pasu ni uporabljal smernikov, poleg tega pa je vozil brez veljavne vinjete. Zaradi vseh ugotovljenih kršitev so mu policisti izdali 1.290 evrov globe.

Neprilagojena oziroma prevelika hitrost ostaja eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. K varnejši vožnji prispevajo tudi dosledno upoštevanje varnostne razdalje, pravilna uporaba smernikov in vožnja po desnem prometnem pasu, kadar razmere to omogočajo.