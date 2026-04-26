traktor prometna nesreča

Pijan z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor

Policija, Slovenija, policijski avto | Foto Shutterstock

Škofjeloški policisti so danes malo po polnoči obravnavali prometno nesrečo na območju občine Gorenja vas - Poljane, v kateri je po doslej zbranih podatkih 18-letnik brez vozniškega izpita z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor pred njim. Policisti so mu namerili 1,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so lažje telesno poškodovanega 18-letnika, ki je uporabljal motoristično čelado, z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center. Voznik traktorja je kraj nesreče še pred prihodom policistov zapustil.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek za prometne kršitve zoper oba udeleženca.

Še ena podobna nesreča tudi nekaj ur prej

Podobno nesrečo so škofjeloški policisti obravnavali tudi v soboto pozno popoldne na cesti Škofja Loka-Gorenja vas. 20-letni voznik začetnik je z avtomobilom trčil v traktorski priključek, ki ga je voznik traktorja vozil pred njim. Traktor se je po trčenju prevrnil na bok.

Vozniku avtomobila so policisti namerili 0,27 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V prometni nesreči so bili lahko telesno poškodovani voznik avtomobila in njegov sopotnik ter voznik traktorja. Na kraju jim je pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti za voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci.

