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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.21

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča Most na Soči policija

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.21

10 minut

Ob prevrnitvi viličarja na Tolminskem umrl 30-letni moški

Avtor:
Sa. B.

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Viličar | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V soboto ponoči se je na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju naselja Most na Soči zgodila nesreča, v kateri je umrl 30-letni moški, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Kot so pojasnili, se je ta zgodila med uporabo viličarja izven rednega delovnega časa.

Nesreča se je zgodila na parkirišču podjetja, ko se je med manevrom obračanja v levo viličar prevrnil na desni bočni del. 34-letnemu vozniku viličarja je ob prevrnitvi uspelo zapustiti kabino vozila, 30-letni moški, ki je bil na zadnjem delu viličarja, pa je padel na asfaltno površino in utrpel hude poškodbe.

Zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka

Prisotne osebe v neposredni bližini so poškodovanemu nemudoma nudile prvo pomoč in ga oživljale do prihoda reševalcev. Po prihodu so oživljanje nadaljevali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, vendar je bilo oživljanje neuspešno. 30-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici je bila nudena tudi vozniku viličarja.

Na kraju varnostnega dogodka so bili tudi tolminski policisti in novogoriški kriminalisti, o dogodku pa je bil obveščen tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti, je bila odrejena sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. O nesreči je bila obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. Potrebna preiskava v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Kot so še sporočili s PU Nova Gorica, zaradi interesa policijske preiskave in varstva osebnih podatkov dodatnih informacij trenutno ne morejo posredovati.

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