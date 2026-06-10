Kranjski policisti in kriminalisti so po obsežni preiskavi božično-novoletnega dogajanja na Planini v Kranju kazensko ovadili štiri osebe zaradi več kaznivih dejanj, povezanih s pirotehničnimi in eksplozivnimi sredstvi. Med preiskavo so ugotovili, da so trije osumljenci povzročali škodo in ogrožali varnost ljudi, 51-letni moški pa jim je pirotehniko dobavljal. Zasegli so tudi skoraj 600 kosov pirotehnike in eksplozivnih sredstev.

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Kranj so med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 prejeli več kot 50 klicev občanov zaradi metanja pirotehničnih in eksplozivnih sredstev na območju Planine v Kranju. Po navedbah policije je bilo pri tem povzročene večje premoženjske škode na javni infrastrukturi, ogrožena pa sta bila tudi varnost in zdravje ljudi.

Prvi dan novega leta je prebivalce soseske Planina 1 v Kranju pričakalo razdejanje. Neznanci so s pirotehniko in kurjenjem na športnih igriščih med vrtcema Mojca in Najdihojca povzročili za več deset tisoč evrov škode. Kranjski župan Matjaž Rakovec je takrat obsodil objestnost, vandalizem in ogrožanje varnosti. Foto: Facebook/Mestna občina Kranj

Na podlagi zbranih obvestil in izvedenih preiskovalnih dejanj so kranjski policisti ugotovili, da so 19-letni moški ter dva mladoletnika med omenjenim obdobjem z uporabo eksplozivnih sredstev na območju Planine povzročali nevarnost za mimoidoče in premoženje večje vrednosti.

Foto: PU Kranj

"Poleg tega so z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče ter več urbanih elementov, med njimi klopi in sanitarno kabino ter s tem povzročili za več deset tisoč evrov škode," je sporočil Roland Brajič iz Policijske uprave Kranj.

Policisti zasegli 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev

Med nadaljnjo preiskavo so policisti opravili hišno preiskavo pri 51-letnem moškem z območja Kranja, pri preiskavi pa zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij. Med njimi so bila tudi sredstva za profesionalno uporabo, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. Policija navaja, da so bila ta sredstva med drugim prodana tudi osumljenim iz prvega dela preiskave, ki so jih uporabili pri povzročanju škode.

Policisti so zoper osumljene podali kazensko ovadbo. Foto: PU Kranj

Poostren nadzor na Planini

Brajič je po preiskavi povedal: "Poudarjamo, da smo se na pojav teh ravnanj na območju Planine v Kranju odzvali takoj ter začeli intenzivno izvajanje policijskih nalog na tem območju. Policisti in kriminalisti so povečali prisotnost na terenu, izvajali poostrene in ciljno usmerjene nadzore, zbirali obvestila, ugotavljali identiteto kršiteljev ter ob zaznanih kršitvah in kaznivih ravnanjih tudi dosledno ukrepali. V posameznih postopkih so policisti že ob ugotovljenih kršitvah na kraju samem zasegli tudi pirotehnična sredstva."

Poudaril je tudi odgovornost staršev, saj so pirotehnična sredstva večinoma uporabljale mladoletne osebe.

Mestna občina Kranj pozdravlja uspešno preiskavo dogodkov na Planini

Odzvala se je tudi Mestna občina Kranj, kjer so prepričani, da je "policija svoje delo opravila strokovno in učinkovito." "Ko smo po novem letu spremljali posledice objestnega ravnanja, vandalizma in ogrožanja varnosti na Planini, smo jasno povedali, da takšnega početja v Kranju ne bomo tolerirali in da pričakujemo odločno ukrepanje. Zato me veseli, da je policija dogodke temeljito preiskala in identificirala osumljence. Ob tem pa je pomembno poudariti, da o krivdi odloča sodišče in da moramo spoštovati pravni red in postopke. To, kar se je zgodilo, ni bil le napad na javno infrastrukturo, ampak tudi poseg v občutek varnosti ljudi v naši skupnosti," je dejal župan Matjaž Rakovec.

Na občini so zapisali še, da so ukrepali takoj po dogodkih: "Že v prvih dneh po dogodkih smo sklicali sestanke s policijo, redarstvom in predstavniki krajevne skupnosti, okrepili sodelovanje na terenu in oblikovali predloge sistemskih rešitev. Skupaj z Mestno občino Koper smo nato na Vlado Republike Slovenije naslovili pobudo za spremembo zakonodaje na področjih mladostniškega nasilja ter trgovine in uporabe pirotehničnih sredstev. Veseli nas, da je država temu vprašanju prisluhnila in da so se zakonodajne spremembe na tem področju nato tudi zgodile. To kaže, da lahko lokalne skupnosti s hitrim in odločnim odzivom prispevamo k širšim spremembam," je še dodal župan.