Na dolenjski avtocesti z avtomobilom trčil v dva konja

Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2. ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče.

V trčenju je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Ukleščeno in poškodovano osebo so iz vozila rešili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico pa so jo reševalci nujne medicinske pomoči. Za poginulega konja je poskrbela veterinarska inšpekcija.