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Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
8.43

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
dolenjska avtocesta prometna nesreča

Sobota, 13. 6. 2026, 8.43

40 minut

Na dolenjski avtocesti z avtomobilom trčil v dva konja

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Prometna nesreča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2. ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče.

V trčenju je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Ukleščeno in poškodovano osebo so iz vozila rešili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico pa so jo reševalci nujne medicinske pomoči. Za poginulega konja je poskrbela veterinarska inšpekcija.

dolenjska avtocesta prometna nesreča
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