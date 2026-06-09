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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
14.28

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
prekoračitev hitrosti omejitev hitrosti Sevnica kazenske točke

Torek, 9. 6. 2026, 14.28

1 ura

Divjanje

Na cesti pri Blanci vozil dvakrat hitreje od dovoljene hitrosti

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
super radar Roška cesta | Fotografija je simbolična. | Foto Gregor Pavšič

Fotografija je simbolična.

Foto: Gregor Pavšič

Sevniški policisti so v nedeljo popoldne na območju Blance ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 70 kilometrov na uro. Na odseku, kjer je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, je namreč vozil 140 kilometrov na uro.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so kršitelju izdali plačilni nalog in zoper njega na sodišče podali obdolžilni predlog.

Zakon o pravilih cestnega prometa za prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro predpisuje globo v višini 1.200 evrov ter 18 kazenskih točk.

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