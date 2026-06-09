Sevniški policisti so v nedeljo popoldne na območju Blance ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 70 kilometrov na uro. Na odseku, kjer je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, je namreč vozil 140 kilometrov na uro.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so kršitelju izdali plačilni nalog in zoper njega na sodišče podali obdolžilni predlog.

Zakon o pravilih cestnega prometa za prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro predpisuje globo v višini 1.200 evrov ter 18 kazenskih točk.