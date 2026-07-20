Ponedeljek, 20. 7. 2026, 15.45
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Med podiranjem drevja v gozdu umrl 76-letnik
S celjske policijske uprave so sporočili, da se je nekaj pred 14. uro med podiranjem drevja v gozdu v Selah pri Slovenj Gradcu zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 76-letni moški.
Po prvih podatkih je 66-letni občan podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je 76-letni moški na kraju nesreče umrl.
Ogled kraja bodo opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.