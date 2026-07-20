Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
15.45

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
delovna nesreča delo v gozdu policija PU Celje Slovenj Gradec

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 15.45

1 ura, 27 minut

Med podiranjem drevja v gozdu umrl 76-letnik

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Delovna nesreča, gozd, gozdar | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

S celjske policijske uprave so sporočili, da se je nekaj pred 14. uro med podiranjem drevja v gozdu v Selah pri Slovenj Gradcu zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je umrl 76-letni moški.

Po prvih podatkih je 66-letni občan podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je 76-letni moški na kraju nesreče umrl.

Ogled kraja bodo opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

umor blok
Novice Znane so podrobnosti umora v Vuhredu. Storilca še vedno intenzivno iščejo.
Umag
Novice Umag: Slovenec izsilil motorista. Ta mu je s čelado razbil steklo in ga udaril v glavo.
Policija Hrvaška
Novice V Medulinu napad na Slovenca: eden ima več zlomov obraznih kosti
delovna nesreča delo v gozdu policija PU Celje Slovenj Gradec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.