Avtor:
M. L.

Sreda,
27. 5. 2026,
17.21

Osveženo pred

29 minut

V ozadju mednarodna mreža

Kriminalisti zasegli več sto tisoč tablet s prepovedanimi učinkovinami

Zdravila, tablete | Foto Shutterstock

Novomeški kriminalisti so od decembra lani v več poštnih pošiljkah, namenjenih v tujino, odkrili in zasegli več sto tisoč tablet s prepovedanimi učinkovinami. Po ugotovitvah policije gre za tablete, ki sodijo med prepovedane droge. Preiskava je kriminaliste pripeljala do 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost. Po zaslišanju ga je preiskovalni sodnik poslal v pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Primer se je začel konec decembra lani, ko je eno izmed poštnih podjetij policijo obvestilo o sumljivih pošiljkah, prevzetih v Sloveniji in namenjenih v tujino. V pošiljkah so namesto deklarirane vsebine našli večje količine tablet z učinkovinami alprazolam, klonazepam, zolpidem in diazepam, ki sodijo med prepovedane droge. Ljubljanski kriminalisti so zasegli več kot 180 tisoč tablet.

Nadaljnje odkritje v Kranju

Podobne pošiljke so marca zaznali tudi kranjski kriminalisti, ki so od poštnega podjetja prevzeli in zasegli več sumljivih paketov. V njih je bilo namesto deklarirane vsebine 150.400 tablet s klonazepamom.

Na vseh pošiljkah so bili navedeni lažni podatki o pošiljatelju, kar je dodatno okrepilo sume o organizirani kriminalni dejavnosti. V nadaljevanju preiskave so kriminalisti izsledili 45-letnega moškega iz Bosne in Hercegovine, ki naj bi bil povezan z več pošiljkami. 

Ob prijetju 21. maja so v njegovem vozilu našli še dodatnih 60 tisoč tablet z učinkovino zolpidem.

Organizirana mednarodna kriminalna dejavnost

Zbrana obvestila kažejo, da obravnavana kazniva dejanja predstavljajo del organizirane in dlje časa trajajoče kriminalne dejavnosti, ki presega območje Slovenije in vključuje elemente mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami oziroma zdravili. Glede na veliko količino zaseženih tablet obstaja utemeljen sum, da so bile tablete namenjene nadaljnji nezakoniti prodaji in distribuciji na mednarodnem trgu.

Novomeški kriminalisti so osumljenca zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

