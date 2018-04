Kartoteka: poglejte si celotno zgodbo o dvojnem umoru v Izoli #video

Dobro leto in pol je šele od tragedije, ki ni pretresla samo zdravniških in policijskih vrst, ampak celotno javnost. 70-letni stari znanec policije, alkoholik in samotar Darko Gregorič je v izolski bolnišnici vzel življenje svojemu zdravniku, šele 36-letnemu urologu Luisu Guillermu Martinezu Bustamanteju, in 43-letnemu policistu Ivu Žnidarčiču. Ta je bil v bolnišnici zaradi drugih opravkov. Strelec je iz bolnišnice mirno odkorakal, nato pa si življenje vzel med obračunom s policisti. Za svoja dejanja torej ni nikoli odgovarjal.