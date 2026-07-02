Kako lahko starš pozabi otroka v razgretem avtomobilu? Pulitzerjev članek, ki bi ga moral prebrati vsak.

Vsakič, ko mediji poročajo o otroku, ki je umrl v razgretem avtomobilu, se javnost sprašuje isto: kako je mogoče, da starš preprosto pozabi na svojega otroka? Pulitzerjev nagrajenec Gene Weingarten je v odmevnem članku za The Washington Post poiskal odgovor pri starših, ki so doživeli nepredstavljivo tragedijo, in pri strokovnjakih za delovanje človeških možganov.

Po pogovorih s 13 starši in številnimi nevroznanstveniki je s Pulitzerjem nagrajeni kolumnist Gene Weingarten prišel do pretresljive ugotovitve: v večini primerov ne gre za pomanjkanje ljubezni ali brezbrižnost, temveč za usodno napako človeškega spomina.

Njegov članek je za mnoge lahko pretresljiv, hkrati pa tovrstno pisanje in razumevanje, kako se sploh zgodijo takšne tragedije, povečuje ozaveščenost in lahko posledično reši življenja.

Kombinacija stresa, utrujenosti in čustvene obremenitve

Weingarten je med drugim govoril s profesorjem molekularne fiziologije Davidom Diamondom, ki je pojasnil, da spomin ni nezmotljiv. V obdobjih stresa, pomanjkanja spanja, sprememb vsakodnevne rutine ali preobremenjenosti lahko možgani preidejo na nekakšen "avtopilot", pri katerem samodejne navade prevzamejo nadzor nad zavestnim razmišljanjem.

Takrat lahko starš iskreno verjame, da je otroka že odpeljal v vrtec, čeprav ta še vedno spi na zadnjem sedežu avtomobila. "Če lahko pozabite mobilni telefon, ste potencialno sposobni pozabiti tudi svojega otroka," opozarja Diamond.

Po njegovih besedah kakovost starševske skrbi pri tem ni odločilen dejavnik. Ključna je kombinacija stresa, utrujenosti, čustvenih obremenitev in spremembe ustaljene rutine.

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Zločin ali strašna nesreča?

Weingarten v članku opisuje več primerov staršev, ki so po spoznanju, kaj se je zgodilo, doživeli popoln psihični zlom. Eden od očetov je policistom povedal, da si ne zasluži pomirjeval, ker želi občutiti vso bolečino, drugi so razmišljali o samomoru.

Prav zato se ob takšnih tragedijah pogosto odpira vprašanje, ali gre za kaznivo dejanje ali za nepredstavljivo nesrečo. V ZDA nekatere starše kazensko preganjajo, drugih ne, čeprav so okoliščine pogosto skoraj enake.

Novinar poudarja, da javnost starše hitro obsoja, ker želi verjeti, da se kaj takšnega lahko zgodi le neodgovornim ljudem. Klinični psihologi pa opozarjajo, da je takšno razmišljanje predvsem obrambni mehanizem: ljudje si želimo verjeti, da smo pred takšno tragedijo varni.

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Ozaveščanje lahko prepreči tragedije

Strokovnjaki in organizacije za varnost otrok že leta pozivajo proizvajalce avtomobilov, naj v vozila vgradijo senzorje, ki bi opozorili, če otrok ostane na zadnjem sedežu. Takšne rešitve obstajajo, vendar še vedno niso standard pri vseh avtomobilih.

Pomembno je tudi, da se starši zavedajo, da se to lahko zgodi komurkoli. Preprost opomnik, kot je plišasta igračka na sprednjem sedežu, ki opozarja na to, da je otrok še vedno v avtomobilu, ali dogovor z vrtcem, da pokliče starše, če otrok ne pride, lahko preprečij nepopravljivo tragedijo.

Weingarten v članku zato ne išče izgovorov za starše, ampak želi pojasniti, kako delujejo naši možgani v izjemnih okoliščinah. Njegovo sporočilo je, da v teh tragedijah ne gre za pomanjkanje ljubezni, temveč za opozorilo, kako ranljiv je lahko človeški spomin in kako pomembno je storiti vse, da se takšne tragedije ne bi več dogajale.