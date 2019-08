"Hvala, danes sva bila 100-odstotno prepričana, da bova umrla"

Ekipa policijskega helikopterja je v torek s pobočja Skute rešila avstrijski planinki, v sredo pa so z gore pomagali Slovencema. Foto: PU Kranj Slovenska planinca, ki sta v sredo sestopala s Skute, sta na višini okoli 2.200 metrov zašla na izpostavljeno območje zelo strmih gladkih skalnih plat, za dodatni dejavnik nevarnosti pa je poskrbelo še vreme. "Začelo je rositi in močiti že v osnovi zelo spolzko skalo, pihal je veter, na območju pa se je pojavila tudi megla," so vremenske razmere in položaj opisali na Policijski upravi Kranj.

Policist gorske policijske enote, ki je bil na reševanju v vlogi gorskega reševalca letalca in je opravil oba dviga planincev, je po intervenciji povedal, da šlo za eno od najbolj nevarnih reševanj v njegovi karieri.

"Že najmanjša napaka bi pomenila okoli 300-metrski smrtonosni padec," so sporočili s PU Kranj, kjer opozarjajo, da v gorah ni preprostih situacij, niti ni preprostih reševanj. "Vsako reševanje je drugačno, vsako zahtevno. Bodite zbrani in pozorni. Hodite vsaj v dvoje in zelo pazite. Kjer so markacije zbledele ali jih ni, preverite, ali ste na pravi poti. Varno se vrnite domov," polagajo na srce planincem.

Tudi na Planinski zvezi Slovenije pozivajo k previdnosti. "Vrh je šele pol poti," opozarjajo, zato je treba tudi pri sestopu ohraniti pozornost in biti še posebej previden.

