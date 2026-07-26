Huda prometna nesreča v Ljubljani: 25-letnik pod vplivom alkohola in kokaina v rdečo, 80-letnik umrl

V križišču Dunajske ceste in Topniške ulice v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrl 80-letni voznik.

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili okoli 4. ure zjutraj obveščeni o prometni nesreči v križišču Dunajske ceste in Topniške ulice v Ljubljani, v kateri je umrl 80-letni voznik osebnega vozila.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal, ko je bila na semaforju prižgana rdeča luč, so pojasnili s policijske uprave. V istem trenutku je 80-letni voznik zapeljal v križišče pri prižgani zeleni luči. Vozili sta trčili. 80-letni voznik osebnega vozila je v nesreči utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl.

25-letnik pozitiven na alkohol in kokain

Preizkus alkoholiziranosti pri 25-letnem vozniku osebnega vozila je pokazal 0,35 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Hitri test za droge je pri vozniku pokazal pozitiven rezultat na kokain. Odrejen mu je bil strokovni pregled.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.