Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.15
22 ur, 41 minut
Tragična nesreča pri Kočevju: umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica
V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 7. uro zgodila med Kočevjem in Ribnico, sta umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica osebnih vozil, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.
Po do zdaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.
V nesreči sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30.