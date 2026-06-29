Tragična nesreča pri Kočevju: umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica

V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 7. uro zgodila med Kočevjem in Ribnico, sta umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica osebnih vozil, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.

V nesreči sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30.