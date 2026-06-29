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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
9.15

Osveženo pred

22 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča Kočevje prometne informacije prometne informacije zapora ceste stanje na cestah

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 9.15

22 ur, 41 minut

Tragična nesreča pri Kočevju: umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,58
prometna nesreča | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 7. uro zgodila med Kočevjem in Ribnico, sta umrla 21-letni voznik in 27-letna voznica osebnih vozil, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 27-letnica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot 21-letnemu vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.

V nesreči sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli 10.30.

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