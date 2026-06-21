Grozljivo dejanje v Kopru, žrtev 65-letni moški

V večstanovanjskem objektu v Kopru je ponoči prišlo do oboroženega ropa. Neznana storilca sta med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar. Eden od storilcev je prislonil pištolo na oškodovančev trebuh, drugi pa mu je odvzel denar. Nato sta 65-letniku prelepila usta in oči, ga pretepala in pri tem lažje poškodovala.

Policisti so bili o oboroženem ropu obveščeni nekaj pred 2. uro zjutraj. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, do dogodka je sicer prišlo v predprostoru med kletjo in garažo.

Storilca sta oškodovancu poleg denarja odvzela tudi ključe dveh vozil, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Koper.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil.