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Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
15.46

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63

Natisni članek

Natisni članek
rop policija

Nedelja, 21. 6. 2026, 15.46

1 ura, 20 minut

Grozljivo dejanje v Kopru, žrtev 65-letni moški

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63
Policija, slovenska policija, policijski avto | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V večstanovanjskem objektu v Kopru je ponoči prišlo do oboroženega ropa. Neznana storilca sta med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar. Eden od storilcev je prislonil pištolo na oškodovančev trebuh, drugi pa mu je odvzel denar. Nato sta 65-letniku prelepila usta in oči, ga pretepala in pri tem lažje poškodovala.

Policisti so bili o oboroženem ropu obveščeni nekaj pred 2. uro zjutraj. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, do dogodka je sicer prišlo v predprostoru med kletjo in garažo.

Storilca sta oškodovancu poleg denarja odvzela tudi ključe dveh vozil, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Koper.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil.

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