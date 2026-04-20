Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

PU Maribor gospodarski kriminal policija

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 19.25

Gospodarski kriminal

Tako je trojica v Mariboru prišla do posla za 60 tisoč evrov

policija, slovenska policija | Foto Shutterstock

Mariborski kriminalisti so v začetku aprila po večmesečni preiskavi na tamkajšnje tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper tri osumljence in gospodarsko družbo z območja Maribora, ki naj bi z dogovorom in izdajanjem poslovnih skrivnosti nezakonito prišli do posla na javnem razpisu enega od javnih zavodov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so vpletene ovadili zaradi utemeljenega suma o dogovarjanju za kaznivo dejanje ter kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti. 

Dogovor v letu 2025 in "uhajanje" podatkov

Kriminalisti so ugotovili, da so se osumljeni v letu 2025 medsebojno najprej dogovorili, da bodo izvršili kaznivo dejanje izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti na način, da bo eden od osumljencev kot predstavnik osumljene gospodarske družbe na nezakonit način pridobil podatke o podrobnostih prijave na javni razpis za vzdrževanje strojnih instalacij, ki ga je objavil javni zavod in na katerega se je prva prijavila oškodovana gospodarska družba.

Do posla v višini 60 tisoč evrov

Podatke o prijavi, predvsem o višini ponudbe za izvedbo del po javnem razpisu, ki pomenijo poslovno skrivnost oškodovane gospodarske družbe, je nato posredoval drugemu osumljencu, odgovorni osebi konkurenčnega podjetja, ki je nato za svojo gospodarsko družbo podal nižjo ponudbo na istem javnem razpisu in je bil na podlagi nižje ponudbe tudi izbran na javnem razpisu za izvedbo posla. "Osumljeni so tako na nezakonit način dosegli, da so bili izbrani na javnem razpisu za izvedbo posla v višini okrog 60 tisoč evrov," so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Zagrožena kazen: od enega do pet let zapora

V sklopu preiskave so policisti lani opravili več hišnih preiskav, v katerih so med drugim zasegli poslovno dokumentacijo in elektronske naprave, so še dodali na policiji.

Osumljenim za kaznivo dejanje dogovora za kaznivo dejanje grozi do enega leta zapora, za kaznivo dejanje izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti pa do pet let zapora.

