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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
7.04

Osveženo pred

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Natisni članek
Iran napad ZDA vojna Bližnji vzhod

Petek, 17. 7. 2026, 7.04

5 minut

Ameriška vojska z novimi napadi na Iran #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ZDA Iran | Tarča napadov so bili tudi mostovi. | Foto reutres

Tarča napadov so bili tudi mostovi.

Foto: reutres

Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih sedem ljudi. Iran je medtem že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahrajnu.

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7.05 ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade

7.05 ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade

Ameriška vojska je po lastnih navedbah napadla več deset iranskih vojaških ciljev, medtem ko so iranski mediji poročali o napadih na letališče, železniško postajo in dva mostova, pri čemer je bilo ubitih sedem ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Teheran se je medtem odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Kuvajt in Katar sta danes sporočila, da se vojska odziva na zračne napade, pri čemer je po poročanju AFP v Dohi odjeknilo več eksplozij. O napadih poročajo tudi iz Bahrajna, kjer je Iran po lastnih navedbah napadel helikopterje in letala ZDA v letalski bazi.

Iranska revolucionarna garda je danes sporočila tudi, da je napadla vojaško bazo Al Tanf v Siriji.

Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju, v zadnjih dneh pa so se razmere znova zaostrile. Ameriške sile so odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji.

ZDA so ob tem znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina.

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