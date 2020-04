"Nogometna zveza Slovenije se lahko s ponosom ozira v preteklo leto, v katerem se je uspešno soočala s številnimi izzivi in storila tudi pomembne korake na poti k boljšemu nogometnemu jutri," je ob tem dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Generalni sekretar Martin Koželj pa je dodal: "Čeprav je v očeh javnosti najbolj izpostavljena članska reprezentanca, pa letno poročilo razkriva, da v našem nogometu deluje več kot 50 tisoč nogometašev, več kot dva tisoč sodnikov in trenerjev in še vrsta drugih, brez katerih napredek v nogometu ne bi bil mogoč."

Foto: Mario Horvat/Sportida

Nogomet je najbolj množičen šport v Sloveniji

Kot pravijo v poročilu, je nogomet najbolj množičen šport v Sloveniji. Delež nogometašev v skupnem številu registriranih športnikov v Sloveniji znaša 29,3 odstotka.

Nogomet v Sloveniji državi prinese 70,6 milijona evrov z registriranimi igralci (44,6 milijona neposrednega prispevka, 2,4 milijona ekonomskega učinka socialnih koristi in 23,6 milijona prihranka v zdravstveni blagajni), sicer pa tudi NZS sama financira nogometne deležnike. To financiranje se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 38 odstotkov, kar zadeva klube (namenja jim 1,5 milijona evrov).

Leta 2019 je imela sicer NZS 14.948.782 evrov prihodkov in 14.881.277 evrov odhodkov. Pri prihodkih je Evropska nogometna zveza Uefa prispevala približno 2,7 milijona evrov, televizijske in medijske pravice so prinesle približno 3,6 milijona evrov, sponzorske in oglaševalske pravice 2,8 milijona, Mednarodna nogometna zveza Fifa 1,36 milijona, dividende in trgovina približno 1,5 milijona, iz drugih virov je bilo prav tako za približno 1,5 milijona evrov prihodkov, od javnih virov 711.979 evrov, od vstopnin pa 777.495.

Foto: Vid Ponikvar

Največ odhodkov zaradi reprezentanc

Največ odhodkov so predstavljale reprezentance, in sicer 5,78 milijona evrov, od tega članska približno 3,5 milijona. Odhodki za klubska tekmovanja so znašali približno 3,2 milijona, od tega prva liga približno 1,8 milijona evrov.

NZS poudarja, da se je obisk tekem Prve lige Telekom Slovenije povečal za 66 odstotkov od prevzema vodenja lige. Skupen obisk v prvi ligi v sezoni 2018/19 je znašal 263.300 gledalcev (1462 na tekmo), prenose pa si je ogledalo 5,5 milijona. Gledanost je bila sicer za dva odstotka nižja kot v rekordni sezoni 2017/18.

Domače kvalifikacijske tekme članske reprezentance so obiskali 62.104 gledalci (največ jih je bilo na tekmi s Poljsko, 15.231), televizijske prenose teh obračunov pa si je ogledalo 998.999 ljudi.