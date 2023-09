Windows 11 Pro podpira šifriranje BitLocker, ki pomaga pri šifriranju podatkov, ki so shranjeni na trdem disku in onemogočajo tuj dostop. Prav tako podpira tudi Windowsovo varovalo informacij, orodje, ki preprečuje izgubo podatkov in uhajanje podatkov podjetja. V Windowsu 11 Pro so lahko ločeni tudi podatki poslovne in osebne narave. V primeru kraje računalnika lahko preprosto na daljavo izbrišete poslovne podatke, ne da bi posegali v osebne. Razlik je veliko in vseh ne moremo primerjati, ampak Windows 11 Pro je namenjen strokovnjakom, medtem ko je različica Home posameznikom.

