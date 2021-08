Mohorič po devetem mestu v kronometru v skupnem seštevku drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je pred zadnjo etapo dirke po Poljski skupno na drugem mestu. V današnji vožnji na čas je 26-letnik iz Podblice zasedel deveto mesto, v skupnem seštevku pa je pred njim še naprej Portugalec Joao Almeida. Danes je bil član Deceuninck-Quick-Stepa drugi in ima pred zadnjo etapo 26 sekund naskoka.

Predzadnja etapa v Katovicah je sicer pripadla Francozu Remiju Cavagni. Član Deceuninck-Quick-Stepa je 19,1 km dolgo preizkušnjo prevozil v času 22:10 minute in slavil osmo zmago v karieri. Almeida je zaostal 13 sekund, na tretjem mestu pa je končal domačin Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) s 16 sekundami zaostanka.

Danes je Mohorič, sicer državni prvak na cestni dirki, startal kot predzadnji in po osmih kilometrih za zmagovalcem etape zaostajal 19 sekund. Almeida je bil le dobri dve sekundi hitrejši, še sekundo boljši pa je bil do danes skupno tretji Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Ulissi je do konca nekoliko popustil in izgubil mesto na odru za zmagovalce proti domačinu Michalu Kwiatkowskemu (Ineos Grenadiers), ki je danes končal kot peti (+0:19). Mohorič je v cilj prišel 31 sekund za Cavagno, Almeida pa je bil v boju "mož na moža" hitrejši in ubranil skupno vodstvo.

Mohorič je na letošnji dirki po Poljski trikrat stal na odru za zmagovalce. V tretji etapi je bil tretji, v četrti drugi, v peti pa je prav tako le za las zgrešil etapno zmago. V prvi in današnji šesti etapi pa je bil deveti.

V skupnem seštevku ima Almeida 26 sekund naskoka pred Mohoričem, Kwiatkowski pa na tretjem mestu zaostaja 33 sekund.

V zadnji, nedeljski povsem ravninski etapi (Zabrze - Krakov, 145,1 km) ni pričakovati večjih sprememb v skupnem seštevku.

