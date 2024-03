Neustrašni junak, na katerega je lahko ponosna vsa Slovenija #podkast

"Morda se sliši arogantno, a na olimpijske igre ne grem po srebro," bi Tonija Vodiška, prvega Slovenca, ki bo na največjem dogodku, kar ga pozna šport, nastopal v razredu formula kite, letos poleti v Franciji zadovoljila le najžlahtnejša medalja. Samozavest si je utrdil s številnimi uspehi. Leta 2022 je bil evropski in svetovni prvak, lani je na druženju z najboljšimi zaostal le za enim tekmecem, tako da bo na olimpijskih igrah spadal med največje favorite za naslov. Športne sanje bo lovil v Marseillu.

"Kdor je z malim zadovoljen, si velikega ne bo prigaral"

"Na olimpijske igre nikakor ne grem s ciljem, da bi bil drugi. Da bi bil luzer. Kdor je z malim zadovoljen, si velikega ne bo prigaral," je povsem osredotočen na to, da bi na olimpijskih igrah osrečil domovino, se na zmagovalnem odru povzpel na najvišjo stopničko in poslušal Zdravljico. Prepričan je, da ima vse, kar potrebuje, da bi letos uresničil sanje in postal še eden v plejadi slovenskih olimpijskih junakov.

Jadranje mu je bilo položeno v zibelko. Jadral je že njegov oče, zdaj njegov trener, z jadranjem pa se ukvarja tudi njegova sestra. Foto: Siol.net

Slovenija ga za zdaj še ne pozna najbolje, podobno velja tudi za njegov mladi šport, kjer tekmuje v razredu formula kite. A to bi se lahko v kratkem spremenilo, zlasti v primeru odmevnega uspeha na olimpijskih igrah!

Kot jadralec se neprestano sooča z adrenalinskimi izzivi. Preprosto jih obožuje. Gostobesedni Koprčan, ki se je nedavno kot prvi Slovenec pridružil ekipi Team Visa, nam je na dolgo in široko predstavil zakonitosti svojega športa.

Neugodno srečanje z morskim psom

Pojasnil je, kako se voda pri hitrosti 80 kilometrov na uro, tudi s takšno ima opravka v svojem najljubšem športu, spremeni v "trd cement". Je tako hiter, da je pred petimi leti na Sardiniji zadel v plastično vrečko in si poškodoval ramo. Na tekmi v ZDA so regato med njegovim nastopom prekinili kiti, najsrhljivejše srečanje s predstavniki živalskega kraljestva pa ga je doletelo v Avstraliji, ko je z veliko hitrostjo trčil v morskega psa. "Takrat nisem vedel, ali bom jaz njegovo kosilo ali on moja večerja," se je pošalil mladi jadralec, ki je hvaležen vsem sponzorjem, da so mu priskočili na pomoč in se lahko tako bolj brezskrbno predaja treningom in pripravam na športni izziv kariere.

V karieri je že postal evropski in svetovni prvak. Zdaj želi postati še olimpijski! Foto: Jadralna zveza Slovenije

Pogosto obleče tudi policijsko uniformo, doma pomaga v družinskem hotelu in obožuje primorskega soseda Vasilija Žbogarja, ki ga doživlja kot vzornika. Med vrhunskimi slovenskimi športniki ima ogromno prijateljev, posrečeno vez pa je spletel z Janjo Garnbret. Ko je Korošica leta 2022 v Kopru navduševala slovenske ljubitelje športnega plezanja, je namreč na prizorišču spoznal srčno izbranko.

O tem in še številnih temah se je samozavestni Primorec razgovoril v Spotkastu. Veliko sreče na olimpijskih igrah, mladi junak!