Predzadnja tekma rednega dela za Kralje: z Minnesoto za razvrstitev

Liga NHL, 5. april

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings se na svoji predzadnji tekmi rednega dela letošnje sezone lige NHL na domačem ledu merijo z Minnesoto. Ta ima na lestvici zahoda dve točki več od LA-ja in zaseda četrto mesto. Kralji so si "play-off" že zagotovili, v zadnjih dveh tekmah pa bodo poskušali izboljšati svojo pozicijo.

LA KIngs so se z Minnesoto v tej sezoni pomerili dvakrat in jo obakrat premagali. Foto: Reuters

Los Angeles Kings na lestvici zahodne konference trenutno zasedajo sedmo mesto in bi se v končnici pomerili z Winnipeg Jets, ki so trenutno drugi. A v zadnjih dveh krogih rednega dela se to lahko še spremeni. Kralji bi z zmago nad Minnesoto in nato še Dallasom, s katerim se bodo pomerili v noči na nedeljo, lahko skočili višje, zanje je dosegljivo celo končno četrto mesto, medtem ko Jets lahko do konca rednega dela še skočijo na prvo mesto divizije, ali pa zdrsnejo na tretje.

Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights** 80 tekem – 109 točk San Jose Sharks** 80 – 98 Anaheim** 80 – 97 Centralna divizija Nashville Predators** 80 – 113 Winnipeg Jets** 80 -110 Minnesota Wild** 80 – 98 Wild Card Los Angeles Kings** 80 tekem – 96 točk Colorado 80 – 93

------------------------ St. Louis 80 – 92 Dallas 80 - 90 Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi konference pa prejmeta vstopnico wild-card (to pomeni, da lahko iz ene divizije, na primer zahodne konference, napredujejo tri moštva, iz druge pa pet). **že v končnici